Calciomercato Roma, l’allenatore del Rennes: “Fiducioso per l’arrivo di Matic, lo avevamo puntato dall’anno scorso”

AS ROMA NOTIZIE – Bruno Genesio, allenatore del Rennes, parla della possibilità dell’arrivo di Nemanja Matic al club francese, dichiarando: “Ho fiducia nei miei dirigenti che stanno lavorando su questo tema”.

“Non possiamo fare il passo più lungo della gamba finché non sarà tutto pronto – le sue dichiarazioni riportate dal sito del quotidiano francese L’Equipe -. È un profilo di giocatore che abbiamo puntato dallo scorso anno. Quando parlo di profilo, parlo di esperienza, densità atletica e qualità tecnica. Rientra in quello che avevamo individuato, ce ne sono anche altri”.

La Roma è in attesa dell’offerta del Rennes, che al momento non ha avanzato alcuna proposta ufficiale per il centrocampista giallorosso. Qualora il serbo dovesse lasciare Trigoria, al suo posto è pronto Paredes.