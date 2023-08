As Roma, Follieri ha avanzato una proposta ufficiale di 850 milioni per acquistare il club. Si attende la risposta dei Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Raffaello Follieri ha inviato un’offerta ufficiale per acquistare la Roma. La notizia viene lanciata in questi minuti dal portale del Corriere dello Sport.

Dopo gli incontri dei mesi scorsi, l’imprenditore ha avanzato una proposta formale recapitata oggi a Trigoria per essere visionata dai Friedkin. L’affarista pugliese due giorni fa ha firmato gli ultimi documenti inviati agli avvocati del club giallorosso e del presidente.

Si tratta di una offerta da 850 milioni di euro per l’acquisizione della AS Roma, ma svincolata dal progetto stadio a Pietralata, la cui delibera è stata votata lo scorso maggio dal Comune. L’offerta di Follieri riguarda solamente l’acquisizione del club e non del piano riguardante lo stadio che dovrebbe sorgere nel quadrante nord-est nel 2027.

L’imprenditore aveva già manifestato il suo interesse per la Roma nei mesi scorsi con due incontri con Ryan Friedkin, prima nel Dorchester e poi a Londra. Follieri già dai primi incontri aveva comunicato la volontà di acquistare la Roma e di condurre l’operazione da solo, senza il supporto di alcun socio saudita ricevendo però il rispettoso rifiuto dei Friedkin, in quel momento non intenzionati a cedere il club, soprattutto in un momento delicato per l’iter del progetto Pietralata.

Non c’è stato dunque margine per aprire alcuna trattativa con il magnate texano: adesso un nuovo capitolo della vicenda con la proposta formale di acquisizione del club. Ai Friedkin adesso il compito di rispondere e comunicare le proprie intenzioni.

Fonte: Corrieredellosport.it