Gasp-Day: parte oggi la rivoluzione a Trigoria

6 giugno 2025, una data da segnare in rosso per i tifosi della Roma. È il giorno che segnerà molto probabilmente l’inizio dell’era Gasperini nella Capitale. Il tecnico piemontese ha detto sì a un progetto ambizioso, con la benedizione di Claudio Ranieri e il pieno sostegno della proprietà Friedkin. Il contratto, salvo colpi di scena, sarà formalizzato in giornata: triennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione, più bonus legati alla qualificazione in Champions League.

Ieri a Trigoria si è tenuto l’ultimo vertice decisivo. Gasperini, accompagnato dal suo agente, ha varcato i cancelli del centro sportivo alle 9.30 e ne è uscito sette ore dopo, visibilmente soddisfatto ma senza rilasciare dichiarazioni. In queste ore è atteso l’annuncio ufficiale con tanto di foto di rito e prime parole al sito del club.

PRIMI PASSI: TRIGORIA PROMOSSA, IL RITIRO SARÀ DIVISO

Il nuovo allenatore giallorosso è rimasto colpito positivamente dalla struttura e dai campi di Trigoria. Ha poi avuto un primo confronto con Ranieri e con il direttore sportivo Ghisolfi per iniziare a delineare il piano estivo. Il raduno è previsto per il 10 luglio, seguito da una seconda parte del ritiro in Inghilterra, a Burton, ad agosto. Ma il cuore del confronto ha riguardato soprattutto il mercato.

MERCATO: QUATTRO TITOLARI NEL MIRINO, IDEA RASPADORI

Gasperini ha espresso la necessità di inserire subito quattro titolari: un centrale difensivo, un esterno destro, un trequartista e un centravanti. Per la difesa, i nomi più caldi sono quelli di Balerdi e Lucumí, ma occhio anche a Bijol. In serata, è rimbalzata anche l’ipotesi suggestiva di un ritorno di Roger Ibanez.

In attacco si fa strada una vecchia fiamma di Gasp: Giacomo Raspadori, già cercato ai tempi dell’Atalanta. L’attaccante vorrebbe più spazio per non compromettere la convocazione al prossimo Mondiale, e la Roma lo stuzzica. Potrebbe agire da seconda punta alle spalle di un numero nove vero e proprio.

Attenzione anche ai rientri dai prestiti: Gasperini vuole valutare da vicino Kumbulla, Hermoso, Abraham e soprattutto il giovane Seck, possibile sorpresa in ottica prima squadra.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Il Romanista