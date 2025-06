Dal ritorno di Ibanez al colpo Chavez: il mercato estivo è pronto a infiammarsi

Gian Piero Gasperini ha varcato da poche ore i cancelli di Trigoria, ma il motore del calciomercato è già acceso. L’obiettivo è chiaro: costruire una Roma a immagine e somiglianza della sua idea di calcio, aggressiva, dinamica, verticale. E per farlo servirà una vera e propria rifondazione in alcuni reparti. I colloqui tra il nuovo tecnico, il direttore sportivo Ghisolfi e la dirigenza sono stati fitti: servono almeno cinque rinforzi di spessore per rendere competitiva la squadra sin da subito.

LUCUMÍ IN POLE PER LA DIFESA

Il primo nome cerchiato in rosso sul taccuino giallorosso è quello di Jhon Lucumí. Il difensore colombiano del Bologna ha caratteristiche perfette per il pressing alto e la linea difensiva aggressiva di Gasperini. Ma non è l’unico sotto osservazione: Leonardo Balerdi del Marsiglia e Odilon Kossounou che Gasp ha avuto all’Atalanta completano una rosa di nomi per il ruolo di centrale difensivo. Ma attenzione anche a Bijol dell’Udinese, altro nome nei radar, così come il clamoroso ritorno di Roger Ibanez, ora all’Al-Ahli.

TREQUARTI LOOKMAN-STYLE E NUOVO BOMBER

Tra i desideri del nuovo allenatore c’è anche un “Lookman giallorosso”, un trequartista di strappo e fantasia. Piacciono Mijnans dell’AZ Alkmaar e il brasiliano Paixão del Feyenoord, entrambi profili capaci di dare imprevedibilità tra le linee. In attacco, invece, si cerca un numero nove che possa affiancare o alternarsi a Dovbyk: nel mirino ci sono Lorenzo Lucca e Nikola Krstovic, due punte giovani ma già con esperienza internazionale.

Gasperini non ha rinunciato nemmeno al suo vecchio pallino: Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo, ora al Napoli, non trova spazio da titolare e cerca continuità in vista del prossimo Mondiale. Alla Roma potrebbe agire da seconda punta, proprio come lo immaginava Gasp a Bergamo.

CENTROCAMPO DA RIVISTARE: IL SOGNO È FRATTESI

In mezzo al campo il sogno resta Davide Frattesi, romanista cresciuto a Trigoria e da tempo nel radar del club. Più concreta, però, è l’ipotesi di un rinnovo del prestito per Gourna-Douath, che ha convinto per gamba e intensità. Serve comunque un altro tassello in mediana, specie se qualcuno partirà.

GIOVANI TALENTI: CHAVEZ OCCHIO DI FALCO

Non solo titolari. La Roma di Gasperini punta forte anche sui giovani di prospettiva. Tra questi spicca il nome di Felipe Chavez, centrocampista classe 2007 in uscita dal Bayern Monaco. Il talento tedesco-peruviano è in scadenza e potrebbe arrivare a parametro zero: un colpo futuribile ma intrigante, su cui anche altri club europei si stanno muovendo.

Il messaggio è chiaro: a Trigoria sarà un’estate di lavoro intenso, tra valutazioni, cessioni e nuovi innesti. Gasperini vuole una rosa snella, di massimo 22-23 giocatori, tutti funzionali al suo gioco. E ogni scelta sarà orientata a costruire un’identità forte, che si faccia sentire già dai primi passi della nuova stagione.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Messaggero / Il Romanista