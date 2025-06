PAREDES: “C’è una clausola per il Boca, ma non voglio illudere nessuno. Se deve accadere, accadrà…” (VIDEO)

Leandro Paredes, il cui futuro in giallorosso è incerto dopo l’arrivo di Gasperini come nuovo allenatore, torna a parlare dai microfoni dei media argentini del suo possibile passaggio al Boca Juniors. Ecco le sue parole rilasciate a BPlay Telefe:

Nel tuo contratto con la Roma hai una clausola che ti permetterebbe di tornare esclusivamente al Boca

“Si, non credo valga per altre squadre. Però si è vero, l’ho detto, ma, preferisco non parlarne. Quando uno parla genera aspettative e le persone si illudono, quindi preferisco che le cose accadano come è sempre successo nella mia carriera e se deve accadere, accadrà”.

Hai qualcosa da dire alla gente che sta ascoltando?

“Quello che dico sempre, io ho solo parole di rispetto e affetto nei confronti del Boca”.