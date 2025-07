Gasp, la Roma che vorrei. Da Rios a Ferguson, si parte in attesa dei grandi colpi

Si parte oggi. Ma si parte senza botti, leggasi volti nuovi, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese). Nessun nuovo arrivo, nessun acquisto, nonostante le richieste di Gian Piero Gasperini fossero state abbastanza esplicite: tre acquisti entro il via del mercato.

Forse in cuor suo l’allenatore della Roma non si aspettava tanta grazia, ma almeno uno o due sì. E invece oggi alle 12 (orario entro cui i 29 giocatori convocati dovranno presentarsi a Trigoria) Gasp si ritroverà la rosa della scorsa stagione più gli esuberi e i giovani della Primavera.

Il tecnico nei giorni scorsi ha fatto sapere a Massara che nelle sue intenzioni questa è una rosa che ha bisogno di almeno 6 nuovi acquisti di cui addirittura 4 come titolari. Gasp vuole un difensore centrale, l’esterno destro, il centrocampista centrale, l’attaccante sinistro, un esterno destro e il centravanti.

Ieri Massara ha ripreso i contatti con il Palmeiras, a cui la Roma ha offerto 25 milioni per Rios. Solo che i brasiliani non scendono dai 30 e soprattutto sul giocatore è piombato il Manchester United. Ieri sera, invece, Wesley è sceso regolarmente in campo con il Flamengo nella sfida casalinga contro il San Paolo. La Roma un accordo con il giocatore ce l’ha già e da tempo, manca quello con il Flamengo che è sceso da 30 a 25 milioni garantiti e non tramite bonus.

Fonte: Gazzetta dello Sport