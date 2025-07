Calciomercato, Roma attenta: ora su Rios piomba lo United

La Roma continua a inseguire Richard Rios, ma la trattativa si complica. Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), ieri il direttore sportivo Massara ha ripreso i contatti con il Palmeiras, presentando un’offerta da 25 milioni di euro. Una cifra ritenuta però insufficiente dal club brasiliano, che continua a chiedere 30 milioni per liberare il centrocampista colombiano, uno dei preferiti di Gasperini per la mediana.

A rendere la situazione ancora più delicata è l’inserimento di una big d’oltremanica: sul giocatore è piombato il Manchester United, che potrebbe mettere sul piatto un’offerta più vantaggiosa e rovinare i piani giallorossi.

Per questo motivo, a Trigoria si valuta se rilanciare e anticipare eventuali mosse dei Red Devils, un avversario molto scomodo. La Roma riflette, ma il tempo stringe.

Fonte: Gazzetta dello Sport