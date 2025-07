Calciomercato Roma, Fabrizio Romano: “Rios pronto a rinunciare al suo 10% per diventare giallorosso”

Richard Rios ha scelto la Roma. Il centrocampista colombiano è talmente convinto dal progetto giallorosso da essere disposto a rinunciare al 10% che dovrebbe spettargli sul trasferimento pur di sbloccare la trattativa con il Palmeiras. Lo rivela il giornalista Fabrizio Romano via X, sottolineando la ferma volontà del giocatore di trasferirsi nella Capitale.

Tuttavia, l’accordo tra i due club non è ancora stato trovato. Il Palmeiras continua a chiedere 30 milioni di euro garantiti come base d’asta, una cifra che al momento la Roma non ha ancora raggiunto. Nonostante questo, i contatti tra le parti restano vivi e costanti, con la dirigenza giallorossa intenzionata a insistere per portare a casa il primo vero rinforzo per il centrocampo di Gasperini.

La rinuncia di Rios a una parte economica importante del suo pacchetto personale è un segnale forte, che ora mette pressione anche al club brasiliano: il colombiano vuole fortemente la Roma.

🚨🟡🔴 Richard Rios, prepared to give up his 10% as part of deal with Palmeiras in order to join AS Roma.

No agreement club to club yet as Palmeiras want €30m guaranteed as starting point, but Roma remain in active talks.

🎥🇮🇹 https://t.co/dRchX44RHW pic.twitter.com/0ewH5sER4y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2025