LIVE! – Ritiro Roma, parte l’era Gasperini: ovazione per il tecnico, applausi per Massara (VIDEO)

È ufficialmente iniziata oggi, domenica 13 luglio, la stagione 2025-26 della Roma. La squadra si ritroverà questa mattina presso il centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria per dare il via alla preparazione estiva. Un momento atteso dai tifosi e dagli addetti ai lavori, soprattutto per l’inizio dell’era targata Gian Piero Gasperini, il nuovo allenatore giallorosso chiamato a riportare entusiasmo e competitività in casa Roma.

Nonostante l’orario mattutino, i primi sostenitori non hanno voluto far mancare il proprio affetto. Alle 7:52 una decina di tifosi erano già posizionati all’esterno del centro sportivo, in attesa dell’arrivo dei giocatori. Nel giro di un’ora il numero è salito: intorno alle 8:15 si contavano già una trentina di presenti, pronti ad accogliere squadra e staff con cori e applausi.

Nel corso della mattinata sono previste le visite mediche di rito e i primi test atletici, che daranno ufficialmente il via alla nuova avventura della Roma di Gasp.

ORE 8:35 – Mister Gian Piero Gasperini è il primo a varcare i cancelli del centro sportivo di Trigoria accolto dalle urla di incoraggiamento dei tifosi presenti.

ORE 9:40 – I giocatori arriveranno in un secondo momento a Trigoria, ora sono impegnati con le visite mediche. Intanto Gasp ha lasciato il centro sportivo per farvi ritorno più tardi.

ORE 10:20 – Arriva il ds Ricky Massara: cori e applausi dei tifosi giallorossi, che gli chiedono di portare i giocatori. Il direttore sportivo si ferma a firmare autografi.

IN AGGIORNAMENTO…