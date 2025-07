FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 13 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Test per Bove, la Roma lo aspetta

Edoardo Bove è stato escluso dalla lista dei convocati per il ritiro perché impossibilitato a ottenere l’idoneità sportiva per la presenza di un defibrillatore sottocutaneo. Il centrocampista sta completando gli ultimi esami al cuore e, se dovessero dare esito positivo, allora deciderà l’iter da seguire. Qualunque saranno le sue valutazioni, la Roma lo supporterà accompagnandolo nel percorso. (Il Messaggero)

Ore 9:05 – Lo stadio della Roma diventa “interesse strategico”

Il Governo ha elevato gli stadi a infrastrutture di interesse strategico nazionale. Sarà nominato un Commissario straordinario con poteri speciali per sbloccare i progetti in stallo, incluso quello della Roma a Pietralata. L’obiettivo è accelerare le opere in vista di Euro 2032 e favorire lo sviluppo economico. Il progetto giallorosso, da 1,2 miliardi, può finalmente trovare lo slancio decisivo. (Il Sole 24 Ore)

Ore 8:40 – Perotti: “Gasperini mi ha cambiato la vita”

Diego Perotti ha parlato a La Gazzetta dello Sport ricordando l’esperienza con Gasperini al Genoa e il passato in giallorosso: “Mi ha cambiato la carriera e la vita. Con lui sembrava possibile segnare due gol a tutti. Alla Roma vedrete una squadra offensiva e organizzata. Dategli fiducia e farà grandi cose”. Poi gli elogi per Spalletti, Totti e i suoi anni migliori: “Eravamo fortissimi, oggi lotteremmo per lo scudetto”.

