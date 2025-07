Calciomercato Roma, Di Marzio: “Ipotesi O’Riley se si libera un posto sulla trequarti”

È cominciata ufficialmente domenica 13 luglio la nuova stagione della Roma targata Gasperini-Massara. Squadra, staff tecnico e dirigenza si sono ritrovati al centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria per dare il via alla preparazione in vista del campionato 2025/26.

Intanto il club continua a muoversi sul mercato. Per il centrocampo, oltre ai profili già noti come Rios e El Aynaoui, resta vivo l’interesse per Matt O’Riley del Brighton. La Roma non lo considera un’alternativa ai due mediani, ma un centrocampista più offensivo da valutare solo nel caso in cui si liberasse uno slot tra i trequartisti.

Il Brighton potrebbe aprire più avanti a un prestito con obbligo condizionato, ma per ora non ci sono accelerazioni. Gasperini ha un debole per il danese, ma i tempi non sono ancora maturi. Da monitorare anche eventuali inserimenti da parte di altri club italiani.

Fonte: Gianlucadimarzio.com