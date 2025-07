Calciomercato Roma, Ferguson ha scelto i giallorossi: il Brighton chiede 45 milioni per il riscatto

Ottime notizie per la Roma: Evan Ferguson ha detto sì. Il centravanti classe 2004, scrive Gianluca Di Marzio in questi minuti, ha scelto i giallorossi come prossima destinazione, preferendoli ad altri club che si erano mossi per lui in questa sessione di mercato.

Ora la palla passa ai due club. Il Brighton, proprietario del cartellino, è disposto a cedere il giocatore in prestito, ma chiede 45 milioni di euro come cifra per il diritto di riscatto. La Roma, forte del gradimento del calciatore e del suo sì, punta a chiudere l’operazione a condizioni più favorevoli.

Il dialogo è aperto, e la sensazione è che la volontà di Ferguson possa fare la differenza.