CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 13 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Wesley, sì al contratto fino al 2030

L’esterno brasiliano Wesley (21) ha già dato l’ok alla Roma per un contratto fino al 2030 a 2 milioni a stagione. Il Flamengo ha abbassato le pretese a 25 milioni, si cerca l’accordo finale. (Il Messaggero)

Ore 9:40: – Rios pronto a rinunciare al 10% per la Roma

Richard Rios (25) è pronto a rinunciare al "suo" 10% pur di diventare giallorosso: lo fa sapere Fabrizio Romano

Ore 9:35 – Ferguson nome caldo: si tratta col Brighton

Evan Ferguson (21) è tra gli obiettivi principali per rinforzare l’attacco. La Roma lavora con il Brighton a un prestito con diritto di riscatto. Manca ancora l’intesa economica. (Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – Hojlund, suggestione (per ora) irrealizzabile

Rasmus Hojlund (22) è il sogno estivo per l’attacco romanista, ma resta lontano dalla portata economica del club. L’operazione, al momento, non è concreta. (La Repubblica)

Ore 8:30 – Sfuma Tagliafico: ora si guarda a Nazinho

Nicolás Tagliafico (33) non vestirà giallorosso. La Roma ha virato su Nazinho (22), laterale sinistro del Cercle Brugge. Profilo giovane e più accessibile economicamente. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Solbakken vicino al Molde: addio imminente

Ola Solbakken (26) è a un passo dal ritorno in patria: il Molde ha accelerato i contatti e l’esterno norvegese si prepara a salutare la Roma. (Corriere della Sera)

