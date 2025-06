Gasp vuole Wesley per cambiare la fascia destra

La nuova Roma targata Gian Piero Gasperini comincia a prendere forma. E tra le prime idee per rinforzare la rosa giallorossa c’è un nome già ben conosciuto dal tecnico piemontese: si tratta di Wesley França, terzino destro classe 2003 di proprietà del Flamengo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Gasperini seguiva Wesley già ai tempi dell’Atalanta, apprezzandone le qualità atletiche, l’intensità e la propensione offensiva. Ora che si prepara a iniziare la sua avventura nella Capitale, il tecnico sarebbe pronto a rilanciare il nome del brasiliano per la fascia destra.

La trattativa, però, dipenderà anche dalle scelte dirigenziali della società. Dopo il divorzio con Florent Ghisolfi, la Roma è ancora alla ricerca del nuovo direttore sportivo. Solo una volta risolta questa questione, Gasperini potrà avanzare le sue richieste per il mercato. E Wesley è già in cima alla lista dei desideri, con i giallorossi pronti ad avanzare una prima offerta.

CHI È WESLEY

Terzino destro che non ha ancora compiuto 22 anni, Wesley França è un prodotto del vivaio del Flamengo. Dotato di grande spinta, buona tecnica individuale e una notevole progressione palla al piede, si è messo in mostra in Brasile per il suo dinamismo e la capacità di coprire tutta la fascia. Ha collezionato oltre 50 presenze con il Mengão, attirando l’interesse di diversi club europei. Il suo contratto scadrà nel 2028, e la sua valutazione di mercato, continuamente in ascesa, ha già toccato i 20 milioni di euro.