Nuovo ds, non sceglie più l’algoritmo: vince il metodo Ranieri. Massara favorito, sale Balzaretti

Dopo la rottura con Florent Ghisolfi, la Roma è al lavoro per scegliere il nuovo direttore sportivo che affiancherà Gian Piero Gasperini nel nuovo corso giallorosso. La scelta sarà cruciale per impostare il mercato estivo e ridisegnare l’organigramma tecnico a Trigoria, attualmente ridotto ai minimi termini dopo l’addio anche dell’avvocato Lorenzo Vitali.

Le opzioni sul tavolo non mancano. Una delle ipotesi più solide porta a Frederic Massara, ex ds del Milan e uomo già conosciuto nell’ambiente romanista per il suo lavoro al fianco di Sabatini. Il suo ritorno a Trigoria sembra gradito alla piazza nonostante l’avventura breve e decisamente poco fortunata al Rennes.

Sarebbe ben felice di tornare a Trigoria anche un altro ex giallorosso: si tratta di Daniele Pradè, attualmente direttore sportivo della Fiorentina ma sempre più lontano da Firenze. Il dirigente è in rotta con parte dell’ambiente viola e un addio non sorprenderebbe nessuno. DS esperto, che conosce bene la piazza romana, potrebbe formare un terzetto di lungo corso con Gasperini e Ranieri.

Attenzione infine alla pista interna: Federico Balzaretti, oggi responsabile dell’area scouting, potrebbe ricevere una promozione diretta. Ieri era presente alla conferenza stampa di Gasperini e Ranieri insieme allo staff del tecnico e a Maurizio Lombardo. Il suo nome è ben visto in società, e l’ipotesi avrebbe anche il vantaggio di una transizione più rapida in termini di operatività e conoscenza del progetto tecnico: più probabile però che per Balzaretti arrivi una promozione e che possa agire da vice del nuovo ds.

Tre profili, tre storie diverse, ma un’unica certezza: la Roma vuole definire al più presto il nuovo responsabile dell’area tecnica, così da avviare concretamente il mercato estivo sotto la guida di Gasperini. E non lo farà affidandosi all’algoritmo: con l’avvento di Ranieri, non sarà più la Retexo di Charles Gould a decidere il nome del prossimo direttore sportivo. Si tornerà al metodo “tradizionale”, con il parere del senior advisor più decisivo che mai.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Leggo