Trigoria, la linea dura di Friedkin: regole ferree ed epurazione continua, già licenziati 17 dirigenti

C’è chi lo chiama “protocollo”, chi semplicemente regole ferree. Ma una cosa è certa: ogni volta che i Friedkin accolgono un nuovo dirigente nella galassia Roma, tra le prime carte che gli mettono davanti c’è un vademecum rigido come l’acciaio. Vietato parlare con la stampa, pena il licenziamento immediato. Un diktat che negli anni ha segnato la linea di comportamento imposta dai proprietari texani. Una scelta che – come sottolineato da La Gazzetta dello Sport – ha anche un prezzo: la comunicazione non viene gestita, ma subita.

Nonostante la disciplina, però, l’esito sembra quasi sempre lo stesso. Chi entra, esce. E spesso anche in fretta. Con le recenti uscite di Florent Ghisolfi e dell’avvocato Lorenzo Vitali, il conto sale: sono diventati diciassette i dirigenti che hanno lasciato la Roma nell’era Friedkin. Diciassette addii in cinque anni, una media di oltre tre a stagione. E se si contano anche le figure intermedie e i quadri, il numero cresce ulteriormente.

Il ds paga una gestione opaca e un mercato non all’altezza delle aspettative. Il secondo, invece, avrebbe visto incrinarsi più di un rapporto strategico, tra Lega e Comune, colpevole di un modus operandi ritenuto ormai insostenibile. Il turnover dirigenziale continua. La rivoluzione silenziosa dei Friedkin non guarda in faccia nessuno.

Fonte: Gazzetta dello Sport