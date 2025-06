Sabatini: “Roma città provocatoria, Gasperini avrà bisogno di serenità interiore”

Walter Sabatini, ex DS della Roma, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport ed ha parlato della nuova era Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni sul nuovo tecnico giallorosso.

Gasperini è stato un modello di longevità, una parentesi quasi unica del calcio moderno.

“E porta con sé tutto quello che ha avuto modo di dimostrare a livello anche internazionale, perché la sua Atalanta ha costituito un punto di riferimento, come la sua idea. Sa bene che Trigoria non è Zingonia, che Roma non è Bergamo, che l’ambiente di una città meravigliosa ma provocatoria – e lo metta tra virgolette, per favore – avrà bisogno di una serenità interiore che lui ha e deve tirare fuori”.

Il derby con Sarri è per devoti.

“Maurizio può fare quel che vuole perché dietro ogni sua scelta ci saranno ragionevoli motivi. E ogni decisione sarà giusta. Ha un presidente con cui ha già lavorato ed e un gran vantaggio. Lotito poi non interviene, non fa ingerenze tecniche“.

Fonte: Gazzetta dello Sport