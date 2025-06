CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 17 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:00 – Il Genoa su Cherubini

Luigi Cherubini (21) ha attirato l’interesse del Genoa, che sta cominciando a muoversi. In questa stagione l’attaccante di proprietà della Roma ha giocato in prestito alla Carrarese in Serie B, disputando 34 partite con 3 gol e 5 assist. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 8:15 – Ritorno di fiamma per Riquelme

La Roma torna a pensare a Rodrigo Riquelme (25) dell’Atletico Madrid: dopo una stagione deludente il suo prezzo si è abbassato notevolmente e…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – Lucumi chiede la cessione al Bologna

Tensione tra Jhon Lucumì (26) e il Bologna: il giocatore ha chiesto al club di essere ceduto. La Roma è sul difensore…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…