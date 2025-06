La Roma ripensa a Riquelme: il prezzo ora è quello giusto

Rodrigo Riquelme torna nei radar della Roma. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i giallorossi potrebbero riaprire il dossier legato al fantasista dell’Atletico Madrid, già seguito nella scorsa estate.

Allora la richiesta degli spagnoli — circa 25 milioni di euro — fu considerata troppo alta per un talento ancora acerbo. Ora, però, lo scenario potrebbe essere cambiato: il prezzo sarebbe sceso tra i 15 e i 17 milioni, complice anche una stagione non particolarmente esaltante dell’esterno offensivo: per lui presenze sporadiche da titolare e appena 1 gol realizzato.

Riquelme, classe 2000, è un giocatore offensivo duttile ma non rientra tra le primissime scelte di Gian Piero Gasperini per il ruolo di seconda punta. Tuttavia, il suo profilo resta interessante per la dirigenza romanista, che è chiamata a muoversi con grande attenzione in un mercato dalle risorse limitate e con molte caselle da riempire. Un’occasione da monitorare, dunque, soprattutto se il prezzo continuerà a scendere.

Fonte: Corriere dello Sport