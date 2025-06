Terremoto Friedkin: Ghisolfi e Vitali verso l’addio. Possibile ritorno di Massara come ds

Una rivoluzione improvvisa. E stavolta non si parla di calciatori. La Roma lavora su più fronti, e uno dei più caldi riguarda le manovre interne alla dirigenza. La posizione di Florent Ghisolfi, attuale responsabile dell’area tecnica, non appare più così salda come qualche settimana fa.

Secondo diverse fonti giornalistiche, i Friedkin stanno riflettendo sul futuro dell’organigramma sportivo e starebbero seriamente pensando di concludere anzitempo il rapporto lavorativo con il direttore sportivo francese.

A riaccendere i riflettori su un possibile cambio al vertice dell’area tecnica è stato Matteo Moretto, giornalista di Relevo, che ha rivelato un interesse concreto per Frederic Massara, appena liberatosi dal Rennes. Per il dirigente, già protagonista in giallorosso ai tempi di Sabatini e Monchi, si tratterebbe di un ritorno nella Capitale. L’ipotesi è concreta e attualmente al vaglio della proprietà.

Tornando a Ghisolfi, la sua figura è da tempo sotto osservazione. Le ultime vicende, dalla gestione della partenza (saltata) di Angelino fino alla situazione di Svilar, rientrata solo grazie all’intervento diretto di Claudio Ranieri, avrebbero sollevato più di un dubbio nei vertici del club.

Anche Gianluca Di Marzio parla di divorzio molto probabile tra la Roma e il suo ds: si va verso un’inaspettata risoluzione del contratto. La conferma potrebbe arrivare durante la conferenza stampa di oggi, quando verrà presentato Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore giallorosso.

Nel frattempo, secondo Filippo Biafora de Il Tempo, a salutare potrebbe non essere solo Ghisolfi: sarebbe imminente l’uscita dall’organigramma anche dell’avvocato Lorenzo Vitali, altro segnale che qualcosa si muove nei piani alti della società. Un terremoto che potrebbe stravolgere i vertici del club proprio all’inizio di una stagione destinata a cambiare il volto della Roma.