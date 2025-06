LIVE! – Ghisolfi e la Roma si separano consensualmente, Massara si avvicina come nuovo ds. Offerta di un club estero per l’ex Nizza (AGGIORNAMENTI)

Florent Ghisolfi e la Roma si separano. E’ già finita l’avventura del dirigente francese da direttore sportivo del club giallorosso: lo comunica in questi minuti Gianluca Di Marzio con un tweet.

Le parti si dicono addio consensualmente, scrive il giornalista di Sky Sport su X. Un divorzio che si concretizza nel momento più complicato, e cioè proprio alle porte di un calciomercato estivo già in pieno fermento.

Ora bisognerà capire quando verrà rimpiazzato Ghisolfi dal ruolo di direttore sportivo, e soprattutto da chi: nelle ultime ore è circolato il nome di Ricky Massara, che stando a quanto scrive Di Marzio è il grande favorito a sostituire l’ex Nizza.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 – Ghisolfi ha ricevuto un’offerta da parte di un club estero, da qui la scelta di accettare la risoluzione consensuale con la Roma: lo riferisce la giornalista Eleonora Trotta. Secondo Calciomercato.com, è ormai in chiusura l’accordo con Massara come nuovo ds.

AGGIORNAMENTO ORE 9:45 – Massara in pole per il ruolo di nuovo ds, ma attenzione alle sorprese dell’ultima ora: stando a quanto riferisce il giornalista Attilio Malena dai microfoni di Rete Sport, anche Daniele Pradè, non più saldissimo dentro la Fiorentina, sarebbe un profilo attenzionata dalla Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 9:30 – Stando a quanto riferisce il giornalista Marco Juric, dietro la separazione tra la Roma e Ghisolfi ci sarebbe la gestione del rinnovo di Svilar, portata al limite della rottura dal ds e poi ricomposta da Ranieri.

#Ghisolfi lascia la #Roma. Tra i motivi dell’addio la gestione della trattativa Svilar, portata al limite della rottura e poi ricomposta da Ranieri, come raccontato su @repubblica fin dall’inizio. — Marco Juric (@MarcoJuric) June 17, 2025

Redazione GR.net