“ON AIR!” – CORSI: “A cacciare Ghisolfi è stato Gasperini”, SABATINI: “Massara sarebbe un gran colpo”, PRUZZO: “Via i calciatori che non servono a niente e ti costano un sacco”

David Rossi (Rete Sport): “Ghisolfi? Si parla di indignazione definitiva dei Friedkin per la gestione del rinnovo di Svilar, ma anche per la mancata chiusura della cessione di Angelino, saltata per poche centinaia di migliaia di euro, cosa che ha fatto indispettire abbastanza i texani: giustamente nella loro testa se ora avevi 23 milioni, ora avevi sistemato il discorso FPF, e averlo fatto saltare per una impuntatura del genere è sembrato troppo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le Fee è il peccato originale di Ghisolfi, ma a me fa più arrabbiare Salah-Eddine. Andare a spendere 10 milioni per un giocatore che è destinato a sparire…Rensch è utile, ma potevi prenderlo a zero qualche settimana dopo e invece hai speso sei milioni di euro… Lui sicuramente non era all’altezza della Roma. Fino a quando c’è stato un vuoto di potere, è stato l’unico dirigente operativo. Dopodiché arriva Ranieri che ha una personalità debordante, e arriva un allenatore che la sua sul mercato la dice sempre, e allora… Se non ci fosse Ranieri, potrei aspettarmi l’ennesima operazione allo sbaraglio, la presenza di Ranieri mi garantisce il fatto che lui gli avrà detto: “Ok, mandiamo via Ghisolfi, ma il giorno dopo deve essere annunciato il nuovo ds. Altrimenti sarebbe l’ennesima brutta figura che fate voi”…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Mi sembra chiaro che il ruolo di Ranieri stia prendendo sempre più forza. Io credo che la separazione con Ghisolfi sia una sua idea, concertata con Gasperini. Questo ds è una persona garbatissima, ma era l’uomo sbagliato al momento sbagliato, e anche le ultime vicende di mercato lo dimostrano. Ci si affiderà ora a un uomo di comprovata esperienza, anche perchè la Roma è attesa da un mercato molto complicato…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Massara è il nome forte per il nuovo ds, lui ha un ottimo rapporto con Ranieri. E aggiungo un altro nome: mi risulta che in un eventuale mini casting ci sia anche il possibile ritorno di Daniele Pradè in giallorosso, è un’altra di quelle piste da attenzionare. Mi risulta che ufficiosamente qualcosa si sia mosso. Mercato? Non cambia nulla, i nomi sono stati segnalati da Gasperini a Ranieri, e quindi non si ripartirà da zero e i profili restano quelli…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini caccia Ghisolfi: non mi sembra che serva un genio per capirlo…Non si è mai visto uno che fa la campagna acquisti, poi arriva l’allenatore nuovo e questo va via a giugno… Secondo me lui e Ranieri hanno pensato bene di mandarlo via. Ora arriverà sicuramente Massara, che è stato all’ombra di Sabatini prima e Maldini dopo, e ora sarà all’ombra di Ranieri e Gasperini, perchè decideranno loro…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Al 90% Ghisolfi non sarà più il ds della Roma. E’ certo l’addio di Vitali, con Jason Morrow già operativo dentro il club. I Friedkin, tornati nella Capitale, hanno revisionato un po’ tutto. Il progetto stadio, che era sotto la responsabilità di Vitali, è stato un po’ rallentato, e lui da ieri non è più a Trigoria. Da quello che è emerso, il lavoro di Vitali non è stato apprezzato dalla proprietà… Non escludo che Ranieri possa riproporre un modello Milan, con lui come Maldini e Massara come ds. Massara non ha fatto bene al Rennes, ad eccezione della cessione di Le Fee alla Roma…”

Sandro Sabatini (Radio Manà Manà Sport): “Ghisolfi è un ds abbastanza normale, mentre Massara è molto valido. Ha fatto molto bene al Milan, dove tutti danno meriti a Maldini, ma c’era anche Massara. Per la Roma sarebbe un gran colpo prenderlo: fino a l’altro ieri era il candidato principale come direttore sportivo della Juventus. Una cosa è certa: la Roma non se la può prendere comoda come ha fatto con il direttore generale, ma dovrebbe sostituire Ghisolfi subito. Il ds un un momento cruciale dell’anno come questo è una figura fondamentale, e non puoi concederti nemmeno una settimana di ds vacante…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ghisolfi potrebbe aver pagato anche cose del passato, come la vicenda Svilar. Non so cosa succederà adesso, il mercato è in evoluzione per dare modo a Gasperini di capire quanti andranno via. Serve assolutamente un uomo operativo che sia capace, che ti possa togliere da Trigoria una serie di calciatori che non servono a niente e ti costano un sacco di soldi…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ghisolfi via? Siamo al 17 giugno, non è che ci vuole tanto a risistemare certe situazioni. Non si parla di massimi sistemi: va via un ds e ne arriva un altro, non è così difficile. Non la vedo una tragedia, si può fare. Un altro ds si mette lì e riprende a lavorare…”

Redazione Giallorossi.net