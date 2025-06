FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 17 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:50 – Solo Ranieri oggi al fianco di Gasp

Oggi alle 12 ci sarà la conferenza di presentazione di Gian Piero Gasperini. Al suo fianco solo Claudio Ranieri, mentre sarà assente Ghisolfi, fresco di seperazione dalla Roma.

Ore 8:30 – Vitali già sostituito dai Friedkin

L’avvocato Lorenzo Vitali ha già salutato la Roma, e sarebbe già stato sostituito da Jason Morrow, nuovo CFO e da ieri più operativo. Lo riferisce la giornalista Eleonora Trotta su X. Per quanto riguarda Ghisolfi invece, il ds fino a ieri era al Fulvio Bernardini a trattare affari e rinnovi. Ora c’è tensione e il suo futuro è incerto.

Ore 8:00 – Abbonamenti al via col bug

Solo cinquemila rinnovi nella prima giornata della campagna abbonamenti della Roma. Il motivo? Un bug del sistema ha rallentato gli accessi, con alcuni tifosi finiti per errore nei profili di altri. Dati anagrafici violati, caos nei rinnovi: in serata il club ha limitato gli ingressi per risolvere il problema. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:40 – Enigma Soulè, tocca a Gasp

Matias Soulé è il diamante da lucidare. Gasperini vuole valorizzarlo, ma resta da capire dove lo collocherà. L’argentino predilige la fascia destra, largo e con libertà di inventare, ma il Gasp solitamente predilige trequartisti più interni. Possibile una svolta col 3-4-3, che lo riporterebbe nel suo habitat naturale. (Gazzetta dello Sport)

