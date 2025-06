LIVE! Roma, si allunga la lista dei candidati a ds: Massara in pole. In corsa anche Pradè, Burdisso, Macia e Balzaretti

AGGIORNAMENTO ORE 16:50 – Altri candidati per il ruolo di ds della Roma dopo l’addio di Ghisolfi: secondo Gazzetta.it, oltre a Ricky Massara, sarebbero in corsa anche Daniele Pradè e l’ex giallorosson Nicolas Burdisso. La decisione finale arriverà nei prossimi giorni.

La partenza di Florent Ghisolfi dalla Roma è stata confermata dal club giallorosso nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gasperini. Si è così aperta ufficialmente la corsa al suo successore.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Footmercato.net, sono tre i profili al vaglio della società per la sostituzione: Eduardo Macia, Frederic Massara e Federico Balzaretti. I primi due sarebbero attualmente in pole position.

Macia, dirigente spagnolo, ex ds dello Spezia che ha lavorato anche a Siviglia nel Betis e con il Leicester, è stimato per la sua esperienza sul mercato iberico e per l’approccio metodico da costruttore di progetti. Massara, invece, rappresenta una figura già conosciuta a Trigoria: ha lavorato in passato proprio alla Roma e vanta esperienze recenti al Milan e allo Stade Rennais.

Anche Federico Balzaretti, ex calciatore romanista e ora nella dirigenza con un ruolo da osservatore, resta un’opzione più defilata ma apprezzata. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, con la Roma intenzionata a scegliere un profilo che possa garantire competenza, visione e affidabilità.

Fonte: footmercato.net