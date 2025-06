Ghisolfi, possibile approdo alla Juventus: Comolli lo vuole come nuovo ds

Reclutamento. È questa la parola chiave che potrebbe unire i destini di Florent Ghisolfi e Damien Comolli, neo direttore generale della Juventus. Come riportato da Gazzetta.it in questi minuti, l’ex dirigente della Roma, ormai in uscita da Trigoria, è considerato un profilo ideale per affiancare Comolli nella nuova era bianconera.

Ghisolfi si è sempre definito “l’uomo che lavora nell’ombra”, uno che predilige muoversi sotto traccia e con un approccio metodico al mercato, soprattutto internazionale. Lo stesso tipo di approccio che ha reso celebre Comolli, fautore di un modello gestionale fondato quasi interamente sull’analisi dei dati. Una sintonia naturale, quella tra i due, che potrebbe diventare il punto di partenza per una collaborazione operativa sul mercato juventino.

Ghisolfi, reduce da un’esperienza breve ma intensa alla Roma, vanta precedenti anche al Nizza, dove scelse Farioli (poi approdato all’Ajax), mostrando una chiara propensione per il reclutamento strategico di giovani talenti. Tutti elementi che fanno di lui un candidato più che compatibile con la visione algoritmica e internazionale che Comolli vuole portare a Torino.

Fonte: Gazzetta.it