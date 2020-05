Gasperini: “Atalanta più forte della Roma. Non penso a loro, io guardo all’Inter”

ULTIME NEWS AS ROMA – Giampiero Gasperini ostenta una certa sicurezza sulla forza della sua Atalanta e nell’intervista rilasciata oggi alla Gazzetta dello Sport, nella quale rivela di aver avuto il Coronavirus (“Dieci giorni fa i test sierologici hanno confermato che ho avuto il Covid-19”), sembra non avere dubbi sulla corsa Champions che ripartirà a metà giugno.

“La Roma? È un’ottima squadra e mi piace Fonseca. Ma nei due scontri diretti abbiamo dimostrato di essere più forti – ha dichiarato Gasperini- . Io non guardo la Roma, ma l’Inter che sta davanti. Se vinciamo il recupero, avremo la stessa distanza tra chi ci precede e chi ci segue. E io guardo avanti“.

E sulle gare a porte chiuse dice: “Neanche a me piace il calcio senza tifosi, ma è l’unico modo per ripartire. Durante la prima giornata di Bundesliga facevo zapping, non riuscivo a seguire. Borussia-Bayern invece è stata una bella partita. Ho visto molti errori tecnici anche da giocatori importanti: in uno stadio vuoto è più difficile restare concentrati. E invece in un contesto di fatica la precisione tecnica sarà fondamentale. Servirà più attenzione“.

Fonte: Gazzetta dello Sport