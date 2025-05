Gasperini detta le condizioni: chi resta e chi parte nella Roma che verrà

Non c’è solo la questione contrattuale sul tavolo del possibile approdo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. Il tecnico piemontese, dopo l’incontro con Ranieri e in attesa di quello con i Friedkin, ha cominciato a delineare anche il profilo della rosa ideale su cui vorrebbe lavorare. Un progetto tecnico ambizioso, ma che prevede inevitabilmente alcuni sacrifici e scelte nette.

Tra i nomi messi in discussione ci sono alcuni dei giocatori simbolo dell’attuale Roma. Il primo della lista è Paulo Dybala: nonostante il suo talento, l’argentino non si sposa appieno con le richieste tattiche del Gasp, che predilige attaccanti di grande intensità e continuità fisica. Stessa sorte per Lorenzo Pellegrini e Leandro Paredes, ritenuti poco adatti al sistema ad alta pressione che l’allenatore di Grugliasco intende portare a Trigoria.

Non è immune da riflessioni nemmeno l’acquisto più costoso dell’ultima stagione, Artem Dovbyk, che non sembra convincere del tutto Gasperini per movimenti e partecipazione alla manovra.

Discorso diverso per i profili più giovani o fisicamente strutturati, considerati ideali per il 3-4-3 gasperiniano. Semaforo verde quindi per Mile Svilar, Ndicka, Angelino, Koné, Mancini, Celik e Pisilli. Bryan Cristante gode della fiducia del tecnico, anche se il suo futuro potrebbe dipendere da offerte in arrivo. Particolare attenzione su Matias Soulé: l’argentino piace molto, ma va ancora inquadrato nel contesto tattico. Il Gasp, però, sarebbe pronto a lavorarci.

Tra i nomi in entrata, già circola quello di Robin Gosens, esterno che con Gasperini ha vissuto gli anni migliori a Bergamo. Un eventuale ritorno alla corte del suo ex mentore potrebbe rilanciarne la carriera e dare alla Roma un elemento già perfettamente integrato nel sistema.

Le indicazioni sono chiare: Gasperini non accetterà il progetto giallorosso senza garanzie tecniche. I prossimi giorni saranno decisivi non solo per l’annuncio ufficiale, ma anche per iniziare a costruire la Roma secondo la sua visione.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Corriere dello Sport