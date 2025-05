Zaniolo, la rissa nasce da un malinteso. È andato via piangendo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ricostruisce i fatti accaduti nel post partita di Fiorentina-Roma Primavera con protagonista negativo l’ex beniamino giallorosso Nicolò Zaniolo.

L’episodio è avvenuto lunedì sera intorno alle 22:20 al Viola Park, subito dopo la semifinale scudetto vinta 2-1 dai baby viola contro i pari età giallorossi. Zaniolo, presente alla partita, si era trattenuto nel centro sportivo tra palestra e bar, dove era stato anche fotografato con un amico. Dopo il fischio finale è entrato negli spogliatoi, pare per un bisogno fisiologico, e si è congratulato con i giovani della Fiorentina. Poi ha fatto ingresso nella stanza degli sconfitti, quella dei ragazzi della Roma.

Non è chiaro con quale intento: forse per incoraggiarli o forse solo per salutare. Ma le sue parole e la sua presenza vengono interpretate come una provocazione. L’attaccante Mattia Almaviva lo insulta e lo invita ad andarsene. Zaniolo reagisce male. Ne nasce un parapiglia: Almaviva viene colpito, ma a riportare la peggio è un altro giovane della Roma, Marco Litti, sbattuto su una panchina durante la colluttazione.

La rissa si esaurisce in pochi secondi, con Zaniolo subito accompagnato fuori dal Viola Park. In lacrime, avrebbe confidato di aver capito di aver sbagliato, ma ha negato ogni gesto violento, parlando di insulti subiti. Intorno alle 23:15 arriva un primo comunicato della Roma che condanna l’accaduto. Poco dopo, la Fiorentina pubblica una nota riportando la versione del giocatore.

Ma la vicenda deflagra: iniziano a circolare dei video dell’accaduto e la Roma rilancia con un secondo comunicato ancora più duro, in cui parla di “comportamento alterato” da parte di Zaniolo, specificando che Almaviva ha ricevuto una prognosi di 10 giorni, Litti addirittura di 21. Nel frattempo la Procura Federale apre un fascicolo e si prepara ad ascoltare tutte le parti coinvolte.

Il rischio è quello di una squalifica a tempo, che lo penalizzerebbe anche fuori dall’Italia (essendo valida per tutte le competizioni con validazione FIFA). Zaniolo, che sembra orientato a ripartire dal Galatasaray, spera di chiudere la questione con un patteggiamento, puntando a uno sconto sulla sanzione.

Fonte: Corriere dello Sport