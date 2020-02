GASPERINI: “Siamo convinti di poter arrivare davanti alla Roma, ora dipenderà da noi”

AS ROMA NEWS – Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei salentini ai microfoni di DAZN:

Perché non ha fatto entrare subito Pasalic?

Avevamo studiato che quello era il momento giusto, noi abbiamo degli equilibri. Possiamo cambiare spesso la partita oggi avevamo qualche difficoltà nel primo tempo ad essere pericolosi. Ci sono dei momenti diversi della partita che dipendono anche dall’avversario. E’ chiaro poi che se fa gol dopo 19 secondi questo è casuale ma la cosa importante è ritrovare l’equilibrio giusto dentro al campo.

Come si convive con questo continuo entusiasmo?

Non ci sono tanti esempi in Italia di questo entusiasmo. Sarà cosi anche mercoledì al San Siro, una città che si sposta. Dà una spinta a tutti, a me e ai ragazzi. E’ una benzina in più da spendere.

Avete messo una bella bandierina nerazzurra sul quarto posto?

Non ne sono convinto, ci sono 14 partite ancora che sono veramente tante. Noi abbiamo acquisito convinzione che possiamo giocarcela e molto dipenderà da noi. Il vantaggio sulla Roma non è definitivo perché è una squadra forte ma in noi c’è la convinzione che possiamo terminare davanti alla Roma.

Come puoi allenare facendo entrare un giocatore già con la testa giusta?

Le alternative maggiori le abbiamo in quei ruoli a centrocampo, in attacco avevamo solo Muriel. Altre squadre hanno un numero superiore di attaccante. Dobbiamo trovare soluzioni con i centrocampisti come Pasalic. Questa doppia funzione del Papu, variamo i ruoli, a volte fanno anche gli attaccanti esterni. Questo ci ha portato a fare molti gol, senza che fosse necessario Zapata. Abbiamo sperimentato soluzioni diverse e questo ha arricchito la squadra.

Il primo gol è uno schema,.. la Roma vi ha pressato alti e avete avuto difficoltà, poi ha cambiato posizione a Gomez…

Dal punto vista tecnico possiamo fare meglio, abbiamo sbagliato i passaggi. Hanno preparato le chiusure e lì spesso ci toglievano palla, abbiamo variato poco le alternative di uscita al pressing. Abbiamo migliorato la velocità dei passaggi, poi abbiamo portato il Papu a sinistra. Zapata è stato un riferimento per Smalling. Con il Papu si aprivano più spazi e questo ci ha aiutato.

Hai iniziato a immaginare la notte di San Siro?

Sì ieri ho visto la partita con l’Atletico Madrid, è una bella gatta. C’era un ambiente da corrida, hanno recuperato una partita con un primo tempo in difficoltà. Tutti si auguravano di incontrare il Valencia, ma sarà una bella lotta. Una partita esaltante.