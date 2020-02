(LIVE!) ATALANTA-ROMA: 1-1 (45′ Dzeko, 50′ Palomino)

AS ROMA NEWS – Al Gewiss Stadium va in scena Atalanta-Roma, la partita che per i giallorossi rappresenta quasi una finale per la volata Champions da qui a maggio.

La squadra di Gasperini, attualmente al quarto posto, ha tre punti di vantaggio su quella di Fonseca e stasera proverà a chiudere o quasi il discorso. La Roma non vive di certo un momento felice, ma stasera deve trovare le forze per portare a casa un risultato positivo da Bergamo. Vi lasciamo al racconto del match, ma prima le ultime sulle formazioni.

ATALANTA-ROMA, LA DIRETTA TESTUALE

SECONDO TEMPO

50′ – PAREGGIO DELL’ATALANTA. Angolo battuto dalla destra, stacca tutto solo Djimsiti che serve sul secondo palo Palomino che in scivolata anticipa Spinazzola e batte Pau Lopez.

50′ – Secondo tempo sulla falsa riga del primo, con le due squadre molto corte e che tengono ritmi alti.

46′ – Si riparte, nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+2′ – Finisce il primo tempo: Roma avanti uno a zero grazie al gol di Dzeko nel finale. Gara tesa e giocata a ritmi molto alti. Le occasioni migliori le ha avute l’Atalanta, ma nei minuti conclusivi i giallorossi si sono affacciati dalle parti di Gollini e trovano la rete di Edin. Gol importante, ora bisogna continuare così.

45′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! DZEKOOOO!!!!!! Errore di Palomino che controlla male la palla, Edin gliela soffia e si invola verso la porta, battendo Gollini con un destro preciso e angolato!!

43′ – Occasione Roma! Grande azione di Perotti a sinistra, l’argentino arriva sul fondo e crossa in mezzo, la palla arriva a Pellegrini che calcia col sinistro ma trova l’opposizione di un difensore dell’Atalanta prima che la palla arrivi in porta!

38′ – Occasione Atalanta: rovesciata di Toloi su imbeccata di Ilicic, palla che sfiora il palo alla sinistra di Pau Lopez!

30′ – Occasione Atalanta: Gosens trova Ilicic libero a centro area, lo sloveno calcia in porta col mancino mandando la palla fuori di pochissimo alla destra di Pau Lopez.

27′ – Ammonito Mkhitaryan, costretto a spendere un fallo tattico su Gomez.

20′ – Timida conclusione verso la porta di Perotti, palla che esce a lato alla destra di Gollini.

15′ – Pressing forsennato di entrambe le squadre, partita in equilibrio anche se per ora l’Atalanta ha avuto l’occasione migliore per passare.

9′ – Ammonito Mancini.

9′ – Occasione Atalanta! Contropiede bergamasco, Zapata lancia Ilicic per Gomez che tutto solo davanti a Pau Lopez si fa murare dal portiere spagnolo!

5′ – Subito ritmi alti e squadre cortissime.

1′ – Fischia Orsato, comincia Atalanta-Roma!

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL GEWISS STADIUM

Ore 19:45 – Ecco il tweet della Roma che annuncia il suo undici ufficiale:

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale dell’Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Zapata, Gomez.

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma anticipata dal tweet di Angelo Mangiante di Sky Sport:

#ufficiale #AtalantaRoma

4-2-3-1

Pau Lopez

—————

Bruno Peres

Smalling

Fazio

Spinazzola

————–

Mancini

Pellegrini

————-

Perotti

Mkhitaryan

Kluivert

—————

Dzeko @SkySport

Ore 18:30 – Cielo sereno sopra Bergamo, campo in buone condizioni. Temperatura intorno ai 9 gradi. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Nella Roma le ultimissime parlano di Santon preferito a Bruno Peres a destra.

ATALANTA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-2-1) – Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Zapata, Gomez.

A disp.: Sportiello, Rossi, Caldara, Colley, Czyborra, Castagne, Pasalic, Malinovskyi, Tameze, Muriel.

All.: Gasperini

Roma (4-2-3-1) – Pau Lopez, Bruno Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola, Pellegrini, Mancini, Kluivert, Mhkitaryan, Perotti, Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Cetin, Jesus, Ibanez, Santon, Kolarov, Villar, Veretout, Perez, Under, Kalinic.

All.: Paulo Fonseca.

Giallorossi.net – A. Fiorini