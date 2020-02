Schick ancora decisivo: gol e assist nella vittoria del Lipsia sul Werder Brema (VIDEO)

NEWS AS ROMA ULTIME – Patrik Schick continua a segnare con la maglia del Lipsia: anche oggi l’attaccante di proprietà della Roma, è andato in gol nel match vinto per 3 a 0 contro il Werder Brema.

L’attaccante ceco è partito titolare accanto a Timo Werner, realizzando la rete del momentaneo due a zero grazie a un perfetto stacco di testa su corner di Dani Olmo. Prima lo stesso Schick era stato decisivo nell’azione del gol del vantaggio servendo l’assist a Klostermann. (CLICCA QUI PER VEDERE I VIDEO DEI GOL)

Nel finale di partita però l’attaccante ha accusato un problema fisico che lo ha costretto ad uscire lasciando in dieci i suoi. Con questa rete Schick ha raggiunto quota sei gol in dodici partite giocate con la maglia del Lipsia in Bundesliga, più di quanti ne abbia realizzati in due campionati con la Roma. Il club tedesco può riscattarlo a fine stagione versando i 28 milioni pattuiti nelle casse dei giallorossi.

Giallorossi.net – G. Pinoli