Gasperini e il mercato fatto in casa. Da Pellegrini a Rensch, la rosa si allarga

Il calciomercato estivo ha soddisfatto in parte Gasperini che si è messo al lavoro per allargare la rosa con un ‘mercato’ fatto in casa. L’obiettivo, scrive oggi Il Messaggero (D. Aloisi), è rigenerare calciatori che con Ranieri era finiti fuori dai radar oppure quelli che per un motivo o per un altro erano stati ad un passo dall’addio.

E il primo ‘nuovo’ acquisto sotto questo punto di vista è stato Lorenzo Pellegrini che dopo un’estate con le valigie in mano si è ripreso la Roma nel derby e a Nizza ha messo a referto l’ assist per l’1-0 di Ndicka, oltre ad una serie di buone giocate che non sono passate inosservate. Il numero 7 non veniva coinvolto in due reti per due gare di fila da febbraio 2024, in quel caso un gol e tre assi-st tra Cagliari e Inter.

Pellegrini ora va a caccia di continuità e domenica è il candidato principale per affiancare Soulé sulla trequarti. Prematuro, però, parlare di un possibile rinnovo del contratto. Lorenzo conosce la città e sa che gli umori della piazza possono cambiare nel giro di pochi giorni. Inoltre, non c’è nessun incontro in programma nonostante il messaggio sibillino di Massara: «Nulla è da escludere».

Più difficile per ora ritrovare il vero Dovbyk. Nelle prime cinque partite stagionali non è riuscito a segnare, stessa sorte anche per Ferguson. Mercoledì è partito per la prima volta dal primo minuto senza lasciare il segno. Anche lui è stato ad un passo dall’addio con lo scambio con Gimenez rimasto in piedi fino alle ultime ore di mercato. L’ultimo di questa lista è Baldanzi. Il trasferimento al Verona è saltato ad un passo dalle visite mediche. Gasp è stato chiaro: “Ho bisogno di tutti”, anche l’ex Empoli avrà il suo spazio, ma sarà più complicato rispetto agli altri perché non è stato inserito in lista Uefa e non avrà la possibilità di giocare nelle sfide più agevoli del campionato.

Gasperini a Bergamo è sempre riuscito a tirare fuori il massimo dai propri giocatori, anche da quelli che tino a poco prima del suo arrivo non erano mai riusciti a ritagliarsi uno spazio all’Atalanta o in altri club. È sotto gli occhi di tutti la trasformazione di Rensch che è passato da brutto anatroccolo a cigno. Nel derby è stato tra i migliori in campo, è lui a rubare il pallone a Nuno Tavares nell’azione del gol. A Nizza sulla destra non ha sfigurato davanti a Boga. Un’arma in più per il tecnico che può contare su una valida alternativa quando Wesley non sarà a disposizione. L’olandese fin dal primo giorno di ritiro si è messo a disposizione di Gasperini e non ha mai pensato di andare via poiché è convinto di poter consacrarsi nella Capitale.

Da applausi anche il lavoro svolto con Hermoso. Fino ai primi di luglio era considerato un esubero e non doveva neanche essere convocato per il raduno a Trigoria. Col passare delle settimane ha conquistato la fiducia di tutti ed ora sembra essere tornato il difensore roccioso che aveva fatto innamorare Simeone a Madrid. È la riserva di Ndicka, ma ha dimostrato di poter giocare senza problemi sul centrodestra.

Ma il lavoro per Gasperini non è finito. Per allargare la rosa c è bisogno di tutti e nelle prossime giornate arriverà il turno dei nuovi arrivati Ghilardi e Ziolkowski. I due hanno collezionato zero minuti in stagione così come Bailey che però è stato fermato da un problema fisico. Dopo la sosta si vedrà anche lui.

