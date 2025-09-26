Gasperini e il mercato fatto in casa. Da Pellegrini a Rensch, la rosa si allarga

Il calciomercato estivo ha soddisfatto in parte Gasperini che si è messo al lavoro per allargare la rosa con un ‘mercato’ fatto in casa. L’obiettivo, scrive oggi Il Messaggero (D. Aloisi), è rigenerare calciatori che con Ranieri era finiti fuori dai radar oppure quelli che per un motivo o per un altro erano stati ad un passo dall’addio.
E il primo ‘nuovo’ acquisto sotto questo punto di vista è stato Lorenzo Pellegrini che dopo un’estate con le valigie in mano si è ripreso la Roma nel derby e a Nizza ha messo a referto l’ assist per l’1-0 di Ndicka, oltre ad una serie di buone giocate che non sono passate inosservate. Il numero 7 non veniva coinvolto in due reti per due gare di fila da febbraio 2024, in quel caso un gol e tre assi-st tra Cagliari e Inter.
Pellegrini ora va a caccia di continuità e domenica è il candidato principale per affiancare Soulé sulla trequarti. Prematuro, però, parlare di un possibile rinnovo del contratto. Lorenzo conosce la città e sa che gli umori della piazza possono cambiare nel giro di pochi giorni. Inoltre, non c’è nessun incontro in programma nonostante il messaggio sibillino di Massara: «Nulla è da escludere».
Più difficile per ora ritrovare il vero Dovbyk. Nelle prime cinque partite stagionali non è riuscito a segnare, stessa sorte anche per Ferguson. Mercoledì è partito per la prima volta dal primo minuto senza lasciare il segno. Anche lui è stato ad un passo dall’addio con lo scambio con Gimenez rimasto in piedi fino alle ultime ore di mercato. L’ultimo di questa lista è Baldanzi. Il trasferimento al Verona è saltato ad un passo dalle visite mediche. Gasp è stato chiaro: “Ho bisogno di tutti”, anche l’ex Empoli avrà il suo spazio, ma sarà più complicato rispetto agli altri perché non è stato inserito in lista Uefa e non avrà la possibilità di giocare nelle sfide più agevoli del campionato.
Gasperini a Bergamo è sempre riuscito a tirare fuori il massimo dai propri giocatori, anche da quelli che tino a poco prima del suo arrivo non erano mai riusciti a ritagliarsi uno spazio all’Atalanta o in altri club. È sotto gli occhi di tutti la trasformazione di Rensch che è passato da brutto anatroccolo a cigno. Nel derby è stato tra i migliori in campo, è lui a rubare il pallone a Nuno Tavares nell’azione del gol. A Nizza sulla destra non ha sfigurato davanti a Boga. Un’arma in più per il tecnico che può contare su una valida alternativa quando Wesley non sarà a disposizione. L’olandese fin dal primo giorno di ritiro si è messo a disposizione di Gasperini e non ha mai pensato di andare via poiché è convinto di poter consacrarsi nella Capitale.
Da applausi anche il lavoro svolto con Hermoso. Fino ai primi di luglio era considerato un esubero e non doveva neanche essere convocato per il raduno a Trigoria. Col passare delle settimane ha conquistato la fiducia di tutti ed ora sembra essere tornato il difensore roccioso che aveva fatto innamorare Simeone a Madrid. È la riserva di Ndicka, ma ha dimostrato di poter giocare senza problemi sul centrodestra.
Ma il lavoro per Gasperini non è finito. Per allargare la rosa c è bisogno di tutti e nelle prossime giornate arriverà il turno dei nuovi arrivati Ghilardi e Ziolkowski. I due hanno collezionato zero minuti in stagione così come Bailey che però è stato fermato da un problema fisico. Dopo la sosta si vedrà anche lui.
Fonte: Il Messaggero
e Pisilli. tra poco esploderà pure lui
Rensch brutto anatroccolo non si può sentire… Giusto da uno che i calciatori li guarda sull’album panini
Maremma, condivido pienamente. Rensch fin dall’inizio ha messo in luce buone qualità. E’ dinamico e piuttosto veloce. Ricordo un suo bell’assist al volo in una partita della scorsa stagione. E’ giovane e sta crescendo nella sua nazionale e nella Roma. Scegliere le parole giuste per parlare dei nostri giocatori è un dovere.
FRS
Dal “mercatino” al “mercato fatto in casa” per i media e’ un attimo…..
Rensch non è mai stato “brutto anatroccolo”.
I giocatori per rendere devono essere inseriti in un contesto che funziona.
L’ ingranaggio perfetto è quello che lavora collegato a altri ingranaggi.
Davanti abbiamo ancora problemi.
Infatti Gasp voleva certi giocatori.
Non sono arrivati e ne paghiamo le conseguenze in termini di produttività offensiva.
Le cose possono migliorare con il ritorno di Pellegrini a giostrare intorno alle punte. E speriamo che fra Bailey e Dybala ne facciamo almeno uno.
Comunque Gasperini ha dimostrato che l’età e l’esperienza contano.
Per quanto lui voglia fare il SUO calcio, non è stato integralista. Sta cercando di inculcare la sua mentalità senza snaturare l’essenza di una squadra il cui asse è ha comunque dimostrato di essere solido.
E ricordiamoci sempre: le grandi squadre nascono in difesa
Lo stavo per scrivere, ha sempre fatto ottime partite tranne l’errore di valutazione a Bergamo..
È diligente, tatticamente preparato e tecnicamente sbaglia poco, è un giocatore completo
Veramente che Rensch era un brutto anatroccolo lo dicevano solo i giornali.
L’anno scorso quando è arrivato abbiamo subito capito che avevamo finalmente risolto il problema della fascia destra.
Per questo ancora non capisco perché invece di spendere lì 25 mln non li abbiamo speso per l’attacco dove c’era più bisogno..
Pellegrini ha sempre vissuto il problema della sua compatibilità con Dybala. Quando l’argentino non c’è gioca buone partite purché non lo si metta fra i due mediani.
Però da qui al rinnovo parliamone. Meglio per lui finire bene l’esperienza romana per trovare un ultimo buon ingaggio mentre la Roma cercherà forze giovani.
Quando è stato un brutto anatroccolo Rensch io non me lo ricordo.
Per il resto , Hermoso, Pellegrini, adesso stanno facendo bene? E godiamoci il momento.
Dobbiamo già porci il problema del rinnovo ect ect. Ma come , avete sprecato fiumi di inchiostro per una loro cessione, e ora per un gol e un assist già si parla di rinnovo?
Io spero che Pellegrini ne faccia altri di gol e di assist, poi se a fine anno vi siano le condizioni di un rinnovo il primo ad essere felice sarò io.
Pensiamo una cosa alla volta, ora sotto col Verona che, come al solito , non verrà a regalarci niente.
Ciao Gaetano, io penso che anche se LP7 è Paulo dov’essero fare una buona stagione, il loro tempo a Roma è finito, così come per qualcun altro…
La società sta attuando una “rigenerazione” della rosa e di filosofia.
Puntano a giocatori giovani e di prospettiva, che non abbiano problemi fisici, ne tanto meno mentali.
Ne è la riprova del caso Sancho dove Massara disse quasi subito che non c’erano le condizioni perché venisse a Roma, abbiamo scoperto poi che non è più un atleta, ha altro per la testa… C’era pure la possibilità A. Fati ma, pure lui s’è perso…
Resta da capire (forse dettato all’estrema ratio..) come abbia potuto “virare” su un giocatore con problemi fisici come Bailey…
Ritornando ai ns., dispiace tantissimo perché quei 2 sono i giocatori più tecnici ora in rosa e uno in assoluto in Italia…
Però trovo giusto che per motivi diversi, sia ora di cambiare aria…
Certo, mi aspetto dei sostituti di almeno pari livello tecnico, decisamente più forti fisicamente e mentalmente… 🤷
Intanto cerchiamo di focalizzarci sugli obiettivi stagionali: Coppa Italia, C. Uefa e piazzamento champions…
Su Pellegrini vorrei dire un’altra cosa, spesso leggo ( oltre agli insulti gratuiti ) che lui sta sempre per terra, ad ogni contatto si butta a terra, ect ect.
Mah, io invece vedo avversari che simulano in continuazione di essere stati colpiti al volto , e successo un sacco di volte , sia nel derby che a Nizza, gente che per una mano appoggiata sul petto , gridano , poi si portano entrambe le mani sul viso , e poi dopo essersi rotolati a terra come colpiti da un cecchino , visto che l’arbitro non ha estratto nessun cartellino , protestano vibratamente chiedendo la sanzione , possibilmente il cartellino rosso.
Una cosa vergognosa , antisportiva e squallida.
Che a nessuno gliene frega perché tutti impegnati a guardare cosa fa Pellegrini.
guarda che anche Ranieri l’anno scorso diceva a pellegrini di metterci piu grinta piu fisico piu bolas
puo succedere cadi a terra, rialzati e rincorri l’avversario pero
Rensch e Celik due mastini, che forse la Roma voleva cedere ma che ora sono intoccabili e si stanno valorizzando a vista d’occhio, in particolar modo Rensch, che non è una semplice alternativa a Wesley, che secondo me dovrà faticare per riprendersi il posto da titolare..
Rensch ottimo e abbondante.
tecnicamente sulla carta la rosa é costruita per lottare per un posto Champions e le fasi finali dell’Europa League dove la nostra garanzia é Gasperini, lui ne ha trasformati di calciatori!…a gennaio dovremo però cambiare qualcosa in attacco.Ma naturalmente il giudizio fondamentale è quello dei storpiatori di nick e la loro grande ESPERIENZA e CONOSCENZA soprattutto come già dimostrato sulle statistiche, quello é il loro punto forte 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 il loro parere è determinante sono ESEMPI DI VITA.
quanto disagio ❤️
