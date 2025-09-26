Pressing d’Europa, la mano di Gasp sulla Roma

L’impronta c’è, si vede e viene confermata dai numeri. La Roma inizia ad avere i tratti tipici del gioco di Gasperini e a Nizza ha conquistato la 4° vittoria in cinque partite da inizio stagione, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).
Nel successo in Francia la Roma è stata più “gasperiniana” che mai senza perdere la solidità difensiva che la porta a essere la squadra ad aver subito meno gol su azione nei massimi campionati europei (solo 1, contro il Torino). Sugli scudi la coppia Ndicka-Mancini, decisiva anche sotto porta (l’azzurro è salito sul podio dei difensori goleador della storia giallorossa alle spalle di Panucci e Aldair). Cresce anche il rendimento di Celik ed Hermoso in attesa degli esordi di Ghilardi e Ziolkowski.
Ma i numeri che attestano la trasformazione della rosa arrivano dal centrocampo. La squadra di Gasp è prima in tutta Europa per intensità di pressing. Dietro ai giallorossi il Como di Fabregas, il Barcellona e il Lille che la Roma affronterà tra una settimana. Segnali importanti di un gruppo che ha assimilato la rivoluzione calcistica passata da Ranieri a Gasperini in pochi mesi.
A Nizza la squadra non ha mai smesso di aggredire l’avversario nemmeno quando era in vantaggio di due gol e prima del pasticcio di Pisilli. La nota dolente, per ora, arriva dall’attacco. Per occasioni create, infatti, la squadra di Gasp è al di sotto della media europea. E sul banco degli imputati salgono soprattutto Dovbyk e Ferguson fin qui ancora a secco di gol. Una volta sbloccato l’attacco la strada sarà decisamente più in discesa.
L’altro bel segnale arriva dai nuovi: Tsimikas ed El Aynaoui sono più di semplici rincalzi in attesa dell’esordio di Bailey che dovrebbe avvenire ormai dopo la sosta così come il ritorno di Dybala.
Fonte: Leggo
Vincere fuori casa in Europa è tanta roba. Detto questo adesso concentriamoci sul Verona per evitare un altro Torino.
Serio, chiaro, pragmatico, questo è Gasp.
Svilar, Mancini, Ndika, Konè, Soule la spina dorsale della squadra, ma c’erano già l’anno scorso, e sarebbero titolari con qualsiasi allenatore, anche se il nostro, al momento, in italia, è uno dei migliori, il vero peccato non aver aggiunto a quei 5 altri 2/3 titolari. Aspetto Wesley e EA e, a gennaio, ala sinistra e il centravanti ma quest’ultimi due, a gennaio, ci credo poco.
Se per occasioni create la media è bassa, la colpa NON è (solamente) delle punte
Questa fase della storia della Roma potrebbe (potrebbe!) assomigliare a una rifondazione.
La tripla Ranieri Gasperini Massara, con le sue sinergie, è affidabile come forse mai negli ultimi 15 anni.
Poi il pallone è pallone e niente è sicuro.
È sicuro invece che dobbiamo essere vicini all’allenatore e ai giocatori, soprattutto a quelli che hanno difficoltà a inserirsi al meglio.
L’importante è l’impegno e dare tutto quello che di può.
Forza Roma
E invece per me il problema sono proprio le punte che hanno incisività pari a zero e poca dinamicità ad adattarsi ai meccanismi di gioco.
in campionato stiamo ad un gol subito nessuna tra le big ha fatto meglio di noi poi la differenza però la vedi in chi segna e le punte fanno il loro mestiere cosa che non avviene da noi. Dovbyk con palla al piede ha un’alta probabilità che la perda e se questo è l’inizio figuriamoci il resto.
La rivoluzione non si poteva fare in una sessione limitata per di più dal FFP.
Secondo me il prossimo mercato estivo sarà quello determinate.
Un sacrificio credo ci voglia purtroppo perché questo è l’anno più limitante del FFP.
Nelle squadre di Gasperini può giocare quasi chiunque perché è il sistema collettivo che sopperisce alle individualità (Zappacosta per esempio).
Quindi bisogna remare veloci per non imbarcare troppa acqua e approdare in un porto che possibilmente dia serenità economica (Champions).
Poi Gasperini dirà chi resta e chi và a Massara che avrà il tempo di programmare a differenza dei 2 mesi estivi.
Io sono ottimista, sinceramente questa volta le scelte sono tutte sensate. Si può sempre migliorare, ma questa volta partiamo da una base di buon senso e logica.
Quest’anno è un mattone solido su cui ricostruire.
