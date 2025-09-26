I tredici ultrà rischiano fino a 5 anni di carcere

Due mesi di carcere, con il rischio di una pena fino a cinque anni di reclusione. È questo quanto deciso ieri dal tribunale di Nizza nei confronti dei 13 ultrà della Roma finiti a processo per direttissima per i disordini di martedì sera.
A tutti e 13 è stato contestato il reato di partecipazione ad associazione dedita alla violenza volontaria e alla devastazione. Per 8 di loro, i leader, non è la prima volta che si ritrovano coinvolti in disordini e rischiano tanto.
I loro avvocati avevano chiesto il rientro in Italia con successivo processo, ma, la richiesta è stata rigettata dal giudice. Per gli altri 89 fermati, invece, è andata bene e se la sono cavata con un provvedimento d’interdizione.
Si si ok….ma invece gli olandesi che hanno devastato la fontana di piazza di Spagna ?!? a quelli cosa hanno fatto ?? un premio ?
Non ho capito cosa c’entrano gli ultra olandesi per i quali ha proceduto all’autorità giudiziaria italiana con i tifosi o pseudotali arrestati in Francia..
Benaltrismo?
In Francia fanno bene. Dovremmo prendere esempio da loro. noi invece lasciamo tutti liberi di devastare la nostra città
caro Alessio non è questione di premio… è che all’ estero le leggi si fanno rispettare….
La polizia italiana arrestò 28 olandesi e per alcuni arrivarono condanne fino a 4 anni.
@sop, le condanne in Italia lasciano il tempo che trovano… subentrano sconti, bonus, decreti svuotacarceri, rito abbreviato e alla fine è tanto se si fanno una settimana. All’estero è molto diverso la certezza della pena e il carcere vengono usati come deterrente, quindi se ti condannano a 5 anni, te li fai tutti, e non guardano in faccia a nessuno. mi ricordo per esempio il presidente del Bayern Monaco che venne condannato per evasione a un paio di anni, e prima di chiedere i domiciliari si dovette fare comunque un anno dentro, da noi è impensabile la stessa cosa ad un presidente della Juve o dell’Inter, o guarda adesso pure Sarkozy. Siamo noi che siamo troppo buoni, con tutti!
lasciamoli marcire e allontaniamoli da tutti gli eventi sportivi in Europa
Nessun problema. Se veramente avevano armi ed erano intenzionati a delinquere li possono tenere in Francia anche definitivamente. Piuttosto, molti degli altri 89, come spesso accade nelle trasferte europee, potrebbero essere stati arrestati quasi senza motivo e questo non va assolutamente bene.
Non perdiamo nulla
Pensavano di stare in Italia……..
Bene sono contento così la smettono. Non sono tifosi ma delinquenti.
Io vorrei questa gente fuori dal calcio. Che se li tengano qualche annetto.
e grazie a loro rischiamo pure il divieto alle trasferte. mitici!
non è possibile vietare a tutti per causa di 100 imbecilli, perché alle squadre estere tipo il feyenoord non succede e continuano a stare in ogni stadio d’europa? sono pure tornati a Roma in barba a divieti e forze dell’ordine che guardano e basta
Il divieto ci sarà quasi sicuramente e i responsabili di ciò hanno nome e cognome.
E gli ultras del Nizza? Quelli erano pecorelle smarrite?!
FMR
Grande attenzione e nessun pregiudizio.
Non è raro essere mescolati( e’ capitato anche a me ) a frange di teppisti e questo non va bene.
Ma certamente se vai in trasferta armato e con l’intenzione di fare casino non meriti né comprensione né clemenza. Perché penalizzi la maggior parte di tifosi seri e onesti.
5 anni di reclusione mi sembrano fuori dal mondo, ma qualche mesetto gli farebbe bene, non conosco le carceri Francesi, ma non credo che siano propriamente alberghi come quelle Italiane. Ho visto documentari dove carceri straniere, specie in sudamerica sono un vero inferno sulla terra. penso che per andare a vedere una partita di calcio non ti puoi presentare in quelle condizioni, con armi e tuta mimetica da guerriglia. Per quello che riguarda gli Olandesi che hanno devastato la fontana a piazza di Spagna, bè in Italia come dicevo, si sa come vanno le cose,quando c’è gente che va dentro e esce dopo due giorni, e delinque liberamente proprio perché conosce le leggi all’acqua di rose in Italia, c’è poco da fare. Perché non vanno a fare i gradassi in Russia!
Er puma sempre la solita retorica becera, ma le hai mai viste le carceri italiane, hai mai sentito parlare di sovraffollamento per cui anche l’Europa ci propina multe per inciviltà. Vogliamo portare i casi in cui grossi delinquenti escono dopo 2 giorni ? Se è carcerazione preventiva non può durare mesi o anni solo perché la giustizia italiana è di una lentezza abominevole.
Carceri italiane…alberghi?
Abbiamo preso sanzioni a decine per il non rispetto dei diritti umani nelle carceri e tu le chiami alberghi?
Apprendiamo che dei 13 ritenuti responsabili dei disordini, ben 8 erano già stati coinvolti in altri incidenti, vorrei sapere la Roma a chi vende i biglietti. Io abbonato, neanche ci provo a prendere i biglietti per le trasferte visto che dopo neanche 5 minuti sono esauriti però vedo che poi vengono venduti a chi crea problemi. In trasferta poi è noto che si è spesso soggetti a provocazioni. Ovviamente quanto sopra ha una logica solo se i13 avevano il biglietto perchè capita spesso che ci sono tifosi o presunti tali che si presentano alle partite senza avere il tagliando d’ingresso. Positivo che per gli altri 89 non sono stati presi provvedimenti.
