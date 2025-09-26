I tredici ultrà rischiano fino a 5 anni di carcere

Due mesi di carcere, con il rischio di una pena fino a cinque anni di reclusione. È questo quanto deciso ieri dal tribunale di Nizza nei confronti dei 13 ultrà della Roma finiti a processo per direttissima per i disordini di martedì sera.

A tutti e 13 è stato contestato il reato di partecipazione ad associazione dedita alla violenza volontaria e alla devastazione. Per 8 di loro, i leader, non è la prima volta che si ritrovano coinvolti in disordini e rischiano tanto.

I loro avvocati avevano chiesto il rientro in Italia con successivo processo, ma, la richiesta è stata rigettata dal giudice. Per gli altri 89 fermati, invece, è andata bene e se la sono cavata con un provvedimento d’interdizione.

Fonte: Gazzetta dello Sport

