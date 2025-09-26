Un altro Mancini: domina e fa gol, è lui l’oro di Roma

Si erano conosciuti a Bergamo, quando Mancio era ancora all’inizio, quasi un “bambino” che si affacciava per la prima volta nel grande calcio. Davanti a sé, però, un maestro di calcio come Gian Piero Gasperini, che in quelle due stagioni all’Atalanta lo ha plasmato, sgrezzato e lanciato nel calcio che conta, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

Oggi Mancini è un giocatore dominante, soprattutto da quando Claudio Ranieri lo ha spostato al centro della difesa. Ed è anche molto diverso da quello che nel 2019 lasciò Bergamo e salutò Gasp. La Roma investì su di lui 23 milioni (tra prestito, obbligo di riscatto e bonus), ma se oggi Mancio è quello che è lo deve anche a quella due stagioni in nerazzurro. «Gasperini è il più grande insegnante di calcio e tattica che ho avuto – il pensiero del difensore – In campo è un martello, molto esigente, non cerca mai alibi. Con lui alzi l’asticella, è inevitabile».

E Mancini l’ha fatto anche in questo avvio di stagione, perché anche a Nizza Mancio è stato il padrone della difesa, uno che ha pochi rivali a livello di rendimento. Forte in marcatura, bravo nella gestione del reparto, agonisticamente cattivo, con una personalità capace di contagiare i compagni di squadra. Giocatore di spessore, pericoloso anche in proiezione offensiva. A Nizza aveva segnato una doppietta (annullato per fuorigioco il primo dei due gol) ma è più in generale che ha una confidenza diffusa con il gol.

Da mercoledì, infatti, è diventato il terzo difensore con più gol nella storia della Roma: 19 come Nela e Kolarov e alle spalle solo di Aldair (20) e Panucci(31). E se la Roma ha la migliore difesa d’Europa, gran parte del merito è anche suo, di Mancini. Dall’inizio del 2025 i giallorossi hanno subito solo 13 reti in 25 partite, a una media di 0,52 a gara, di fatto una rete ogni due sfide.

Numeri importanti, che in questo momento permettono anche di “anestetizzare” le difficoltà vissute davanti, nella fase di produzione offensiva. Perché è vero che gli attaccanti (Dovbyk e Ferguson) non segnano, ma è anche vero che la Roma non costruisce tantissimo. Ma finché la difesa ha questo Mancini si possono dormire sonni tranquilli.

Fonte: Gazzetta dello Sport