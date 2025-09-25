FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 25 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Nizza-Roma, la moviola: bocciato Fernandez

Successo giallorosso all’esordio in Europa League, ma l’arbitraggio di Cuadra Fernandez divide i quotidiani. La Gazzetta (6,5) promuove la direzione “attenta”, mentre Corriere dello Sport (5), Il Tempo e Il Romanista (5,5) parlano di fiscalità eccessiva e rigore dubbio per il Nizza. Clamoroso il dato sugli ammoniti: 6 gialli più Gasperini, tutti romanisti.

Ore 8:20 – Nizza, il timore delle alleanze ultras dietro agli scontri

Gli incidenti di Nizza, con 103 romanisti fermati, preoccupano le forze dell’ordine per la “saldatura” delle tifoserie internazionali: secondo le Digos italiane lo scenario è legato ai gemellaggi tra Nizza, Inter e Lazio, con conti del derby di Roma regolati in Francia. Nel blitz la polizia ha sequestrato spranghe, coltelli, caschi e giubbotti protettivi, confermando il rischio di una rete violenta oltreconfine. (Il Messaggero)

