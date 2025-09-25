FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 25 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Nizza-Roma, la moviola: bocciato Fernandez

Successo giallorosso all’esordio in Europa League, ma l’arbitraggio di Cuadra Fernandez divide i quotidiani. La Gazzetta (6,5) promuove la direzione “attenta”, mentre Corriere dello Sport (5), Il Tempo e Il Romanista (5,5) parlano di fiscalità eccessiva e rigore dubbio per il Nizza. Clamoroso il dato sugli ammoniti: 6 gialli più Gasperini, tutti romanisti.
Ore 8:20 – Nizza, il timore delle alleanze ultras dietro agli scontri

Gli incidenti di Nizza, con 103 romanisti fermati, preoccupano le forze dell’ordine per la “saldatura” delle tifoserie internazionali: secondo le Digos italiane lo scenario è legato ai gemellaggi tra Nizza, Inter e Lazio, con conti del derby di Roma regolati in Francia. Nel blitz la polizia ha sequestrato spranghe, coltelli, caschi e giubbotti protettivi, confermando il rischio di una rete violenta oltreconfine. (Il Messaggero)

  1. Arbitro ai limiti dello scandaloso….tutti questi cartellini li pagherai più avanti quando avrai i giocatori in diffida. Il rigore poi vabbè: un regalo con la complicità di Pisilli. La sensazione generale è che volesse affossarti in modo subdolo. Se il buongiorno si vede dal mattino, stiamo messi bene.

    • La calzetta che da 6½ all’arbitro va oltre il ridicolo. Cartellini distribuiti solo nei nostri confronti, il rigore non mi sembrava cosi’ eclatante. Rosetti continua a creare danni, in certi casi la Società ha l’obbligo d’intervenire non può chiudersi sempre nel silenzio

  2. Ma gli ultras del Nizza non erano di sinistra (gemellati con quelli del Napoli se non ricordo male)?
    Che c’entra il gemellaggio coi nazisti dell’Illinois?
    Sarà forse un apparentamento sulle rotte del narcotraffico?

