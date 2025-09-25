ROMA-VERONA: arbitra Feliciani, al VAR c’è Ghersini

Domenica alle ore 15 la Roma tornerà in campo allo Stadio Olimpico per affrontare l’Hellas Verona, gara valida per la quinta giornata di Serie A.

La sfida sarà diretta da Ermanno Feliciani, che avrà come assistenti Capaldo e Cavallina. Il quarto uomo designato è Crezzini, mentre al VAR ci sarà Ghersini, coadiuvato all’AVAR da Abisso.

Queste le designazioni complete per il prossimo turno di campionato:

COMO – CREMONESE      Sabato 27/09 h. 15.00

DI BELLO

PERETTI – PERROTTI

IV:      CALZAVARA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      GHERSINI

 

JUVENTUS – ATALANTA      Sabato 27/09 h. 18.00

SOZZA

IMPERIALE – VECCHI

IV:      MARINELLI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MARINI

 

CAGLIARI – INTER    Sabato 27/09 h. 20.45

PICCININI

MASTRODONATO – MORO

IV:       MASSIMI

VAR:      DOVERI

AVAR:       GARIGLIO

 

SASSUOLO – UDINESE      h. 12.30

PERENZONI

LAUDATO – FONTANI

IV:     MUCERA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     PATERNA

 

PISA – FIORENTINA     h. 15.00

MANGANIELLO

ROSSI M. – MONACO

IV:      ZUFFERLI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     MARESCA

 

ROMA – H. VERONA     h. 15.00

FELICIANI

CAPALDO – CAVALLINA

IV:     CREZZINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      ABISSO

 

LECCE – BOLOGNA     h. 18.00

FOURNEAU

BACCINI – COLAROSSI

IV:     COLOMBO

VAR:    LA PENNA

AVAR:     MERAVIGLIA

 

MILAN – NAPOLI    h. 20.45

CHIFFI

MELI – ALASSIO

IV:     MARINELLI

VAR:      MARINI

AVAR:       DOVERI

 

PARMA – TORINO     Lunedì 29/09 h. 18.30

COLLU

DI MONTE – FONTEMURATO

IV:       TURRINI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:      LA PENNA

 

GENOA– LAZIO    Lunedì 29/09 h. 20.45

AYROLDI

CECCONI – ZINGARELLI

IV:     ZANOTTI

VAR:    ABISSO

AVAR:      DIONISI

