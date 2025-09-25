ROMA-VERONA: arbitra Feliciani, al VAR c’è Ghersini

Domenica alle ore 15 la Roma tornerà in campo allo Stadio Olimpico per affrontare l’Hellas Verona, gara valida per la quinta giornata di Serie A.
La sfida sarà diretta da Ermanno Feliciani, che avrà come assistenti Capaldo e Cavallina. Il quarto uomo designato è Crezzini, mentre al VAR ci sarà Ghersini, coadiuvato all’AVAR da Abisso.
Queste le designazioni complete per il prossimo turno di campionato:
COMO – CREMONESE Sabato 27/09 h. 15.00
DI BELLO
PERETTI – PERROTTI
IV: CALZAVARA
VAR: DI PAOLO
AVAR: GHERSINI
JUVENTUS – ATALANTA Sabato 27/09 h. 18.00
SOZZA
IMPERIALE – VECCHI
IV: MARINELLI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARINI
CAGLIARI – INTER Sabato 27/09 h. 20.45
PICCININI
MASTRODONATO – MORO
IV: MASSIMI
VAR: DOVERI
AVAR: GARIGLIO
SASSUOLO – UDINESE h. 12.30
PERENZONI
LAUDATO – FONTANI
IV: MUCERA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PATERNA
PISA – FIORENTINA h. 15.00
MANGANIELLO
ROSSI M. – MONACO
IV: ZUFFERLI
VAR: PEZZUTO
AVAR: MARESCA
ROMA – H. VERONA h. 15.00
FELICIANI
CAPALDO – CAVALLINA
IV: CREZZINI
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
LECCE – BOLOGNA h. 18.00
FOURNEAU
BACCINI – COLAROSSI
IV: COLOMBO
VAR: LA PENNA
AVAR: MERAVIGLIA
MILAN – NAPOLI h. 20.45
CHIFFI
MELI – ALASSIO
IV: MARINELLI
VAR: MARINI
AVAR: DOVERI
PARMA – TORINO Lunedì 29/09 h. 18.30
COLLU
DI MONTE – FONTEMURATO
IV: TURRINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: LA PENNA
GENOA– LAZIO Lunedì 29/09 h. 20.45
AYROLDI
CECCONI – ZINGARELLI
IV: ZANOTTI
VAR: ABISSO
AVAR: DIONISI