Gasperini, sorriso a metà: c’è un tema Dovbyk dentro la Roma

L’avvio di stagione della Roma porta con sé un paradosso che Gian Piero Gasperini conosce bene: dietro la squadra sembra quasi inscalfibile, davanti invece fatica a trovare la via del gol. Una Roma doppia, che lascia al suo tecnico un sorriso a metà.
Se la retroguardia giallorossa è diventata un bunker con Mancini e Ndicka, e un portiere sempre più affidabile come Svilar, il reparto offensivo racconta tutt’altra storia. I numeri sono chiari: poca brillantezza, pochi tiri, poca incisività sotto porta. E soprattutto, c’è un nome che spicca per assenza: Artem Dovbyk.
L’attaccante ucraino era stato il grande colpo della scorsa estate, costato 35 milioni e accolto come il centravanti in grado di garantire gol pesanti. Al suo primo anno, pur tra alti e bassi tecnici, aveva comunque portato a casa 17 reti, dando l’impressione di poter crescere. Oggi invece sembra un corpo estraneo, sfiduciato e quasi fuori dal progetto tecnico di Gasperini. Lontano dall’area, lontano dal gioco, lontano dalla Roma.
Al suo posto sta cercando di prendersi la scena Evan Ferguson, talento appena ventenne che l’allenatore ha scelto di lanciare da titolare. Ma anche qui le certezze scarseggiano: il ragazzo ha qualità e coraggio, ma una carriera già segnata da diversi infortuni non lo rende un pilastro su cui poggiare tutto il peso dell’attacco.
Il vero rammarico, per Gasperini, è che la società non sia riuscita ad accontentarlo in estate. L’allenatore aveva chiesto più volte rinforzi davanti, indicando chiaramente la necessità di un altro centravanti. Il nome in cima alla lista era quello di Nikola Krstovic del Lecce, poi finito all’Atalanta. Una richiesta rimasta inevasa per la mancanza di offerte allettanti per Dovbyk, che oggi pesa doppio vedendo la difficoltà della Roma a concretizzare.
Il risultato è un attacco spuntato, che non dà le stesse garanzie della difesa. Ed è questo il vero cruccio di Gasperini: aver costruito una Roma solida, capace di reggere qualsiasi urto dietro, ma ancora troppo fragile e inconcludente quando si tratta di buttarla dentro. Non resta che guardare al futuro: gennaio è lontano, ma il tecnico spera che il mercato invernale possa finalmente portare quei rinforzi tanto attesi, in grado di cambiare il volto – e soprattutto le sorti – dell’attacco giallorosso.
Vorrei rivedere Dovbyk affiancato da più gente che sa mettere cross (tipo Tsimikas). Finora a mio parere gli sono arrivati pochi palloni e quasi tutti “sporchi”, da gestire, roba che era il pane quotidiano di Dzeko. Ecco, lui non è assolutamente quel tipo di calciatore. Se chiedi a Icardi di fare la torre, il punto di riferimento per i lanci lunghi, caschi male. Se gli chiedi di fare il puro finalizzatore nell’area piccola, ti fa 25 gol a stagione. Simile discorso per Artem, ho paura che un po’ per i suoi compagni di squadra e un po’ per lo stile di gioco, non sia al momento nella condizione per poter rendere bene. Aggiungici lo stato mentale che pare evidente pesare… fossi in lui, a gennaio mi farei 6 mesi in prestito da qualche altra parte quantomeno per scacciare i fantasmi.
Nessun tema. A me però il giocatore è sembrato un po’ avulso alla squadra, non riusciva a dialogare con i compagni e non parlo dei palloni che gli sono stati dati, praticamente nessuno, ma sembrava alla sua prima settimana a Roma.
Non capisco il senso e dove voglia andare a parare l’articolo, è stato chiaramente preso in prestito Ferguson come attaccante titolare e per stessa ammissione di Gasperini, Dovbyk doveva partire quindi è un esubero.
L’attaccante che deve deve trainare l’attacco è l’irlandese che però sta stentando ma si fa un articolo sull’ucraino che non rientra di fatto nei piani dell’allenatore.
La cosa assurda è che nelle pagelle stilate qui Dovbyk e Ferguson hanno preso lo stesso voto ma solo il primo è sotto accusa
Dovbyk è un tema centrale nella Roma di quest’anno. Lo stai vedendo giocare? Non ne azzecca una. Dopo il primo anno di rodaggio in Italia ci si aspettava un percorso diverso, e invece io noto una preoccupante involuzione. Gasp non lo vedeva adatto al suo gioco, ma è rimasto e ora deve tirare fuori carattere e qualità. Se ne ha. Ne va anche del suo bene, calcisticamente parlando. Se Dovbyk è questo, è un tema. Eccome se lo è. Perchè la Roma non può pensare di fare tutta la stagione con il solo Ferguson (che pur non segnando, ha dato buoni segnali) come attaccante.
In queste prime schermaglie stagionali alla Roma sarebbe servito ancora uno come Shomurodov, che invece è stato affrettatamente sbolognato per un tozzo di pane secco.
se questi due non si sbloccano a dovere ho l’impressione che a gennaio arrivi Scamacca, Gasperini conosce bene
