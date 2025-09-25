Gasperini, sorriso a metà: c’è un tema Dovbyk dentro la Roma

L’avvio di stagione della Roma porta con sé un paradosso che Gian Piero Gasperini conosce bene: dietro la squadra sembra quasi inscalfibile, davanti invece fatica a trovare la via del gol. Una Roma doppia, che lascia al suo tecnico un sorriso a metà.

Se la retroguardia giallorossa è diventata un bunker con Mancini e Ndicka, e un portiere sempre più affidabile come Svilar, il reparto offensivo racconta tutt’altra storia. I numeri sono chiari: poca brillantezza, pochi tiri, poca incisività sotto porta. E soprattutto, c’è un nome che spicca per assenza: Artem Dovbyk.

LEGGI ANCHE – Roma, parola alla difesa

L’attaccante ucraino era stato il grande colpo della scorsa estate, costato 35 milioni e accolto come il centravanti in grado di garantire gol pesanti. Al suo primo anno, pur tra alti e bassi tecnici, aveva comunque portato a casa 17 reti, dando l’impressione di poter crescere. Oggi invece sembra un corpo estraneo, sfiduciato e quasi fuori dal progetto tecnico di Gasperini. Lontano dall’area, lontano dal gioco, lontano dalla Roma.

Al suo posto sta cercando di prendersi la scena Evan Ferguson, talento appena ventenne che l’allenatore ha scelto di lanciare da titolare. Ma anche qui le certezze scarseggiano: il ragazzo ha qualità e coraggio, ma una carriera già segnata da diversi infortuni non lo rende un pilastro su cui poggiare tutto il peso dell’attacco.

Il vero rammarico, per Gasperini, è che la società non sia riuscita ad accontentarlo in estate. L’allenatore aveva chiesto più volte rinforzi davanti, indicando chiaramente la necessità di un altro centravanti. Il nome in cima alla lista era quello di Nikola Krstovic del Lecce, poi finito all’Atalanta. Una richiesta rimasta inevasa per la mancanza di offerte allettanti per Dovbyk, che oggi pesa doppio vedendo la difficoltà della Roma a concretizzare.

Il risultato è un attacco spuntato, che non dà le stesse garanzie della difesa. Ed è questo il vero cruccio di Gasperini: aver costruito una Roma solida, capace di reggere qualsiasi urto dietro, ma ancora troppo fragile e inconcludente quando si tratta di buttarla dentro. Non resta che guardare al futuro: gennaio è lontano, ma il tecnico spera che il mercato invernale possa finalmente portare quei rinforzi tanto attesi, in grado di cambiare il volto – e soprattutto le sorti – dell’attacco giallorosso.

Giallorossi.net – G. Pinoli

LEGGI ANCHE – Haise: “Roma impressionante per intensità. Avrei voluto El Aynaoui”