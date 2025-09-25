PAROLA ALLA DIFESA

Gli attaccanti continuano a non segnare? Nessun problema, ci pensa la difesa. La Roma vince ancora, stavolta all‘esordio in Europa League, e passa all’Allianz Riviera di Nizza col punteggio di 2 a 1, mettendo in cascina tre punti preziosi in ottica qualificazione alla fase finale della coppa.

Dopo un primo tempo noioso, nella ripresa la Roma trasforma il suo sterile possesso palla in occasioni da gol. La mossa vincente è l’ingresso in campo di Pellegrini, capace di dare quella qualità in più mancata alla squadra nei primi quarantacinque minuti. Al sette, tornato capitano per l’assenza concomitante di Cristante (in panchina) ed El Shaarawy (inconsistente e sostituito all’intervallo da Gasp), sono bastati pochi minuti per disegnare su corner la parabola giusta per la testa di Ndicka.

Come spesso succede, il gol sblocca i giallorossi, che dopo pochi secondi costruiscono l’azione del raddoppio: visto che Dovbyk continua a essere impalpabile, è Mancini a travestirsi da bomber con un taglio in mezzo ai difensori avversari e una conclusione volante degna del Batistuta dei tempi che furono.

LEGGI ANCHE – Haise: “Impressionante l’intensità della Roma. Volevo El Aynaoui…”

Il Nizza sembra arrendersi, la Roma col doppio vantaggio gestisce senza particolari affanni. Ma mentre i cambi operati da Haise ridanno un minimo di vigore ai francesi, quelli fatti da Gasperini incidono in negativo: Pisilli, appena subentrato per far rifiatare Konè, commette un’ingenuità clamorosa commettendo un fallo da rigore che regala ai francesi la rete della speranza.

La partita si riapre improvvisamente, e la Roma deve soffrire nei minuti finali. Il Nizza però non riuscirà più a spaventare Svilar: la solidità difensiva romanista è senza dubbio la nota più positiva di questa prima fase di stagione. I punti critici restano la scarsa incisività degli attaccanti, e la i limiti evidenti di alcune seconde linee. Gasp intanto continua a raggranellare punti, un particolare mica da poco. E aspetta di recuperare quei calciatori (Dybala e Bailey su tutti) che gli permetteranno di avere più qualità nei ricambi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini