Simonelli (pres. Lega Calcio): “Stadio Roma? Surreale bloccarlo per un boschetto”

Il presidente della Lega Calcio, Ezio Simonelli, è tornato a parlare di uno dei temi più caldi in casa giallorossa: il nuovo stadio della Roma a Pietralata.

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, il numero uno della Lega ha commentato così la lunga e complicata vicenda che accompagna da anni il progetto: Roma è sulla buona strada – ha dichiarato Simonelli – ma trovo surreale si blocchi un iter come quello per un boschetto di piante spontanee.
Parole che vanno a toccare un nervo scoperto: da oltre un decennio i tifosi giallorossi aspettano di vedere la propria squadra giocare in uno stadio di proprietà, ma tra rinvii, ostacoli burocratici e veti di vario genere il progetto continua a slittare. L’area di Pietralata, individuata come sede designata, è finita recentemente al centro delle polemiche proprio per questioni legate all’impatto ambientale.

