Stadio Roma, acquisita agli atti la relazione sul bosco di Pietralata: “Area di scarso valore vegetazionale e naturalistico”

È stata acquisita oggi agli atti del dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale la Relazione di valutazione agronomica e certificazione delle aree boscate in zona Pietralata redatta dal Consulente incaricato Mauro Uniformi, Presidente Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.

La Relazione individua, attraverso una dettagliata analisi vegetazionale, la presenza di un’area boscata “di scarso valore vegetazionale e naturalistico, in quanto derivante da un ex coltivo/frutteto, invaso da vegetazione per lo più pioniera, sinantropica ed infestante, con qualche inserzione di esemplari autoctoni”.

Un’area, si legge nella Relazione, “di scarso valore ambientale e di poca naturalità derivante da una consistente pressione antropica inserita all’interno di un contesto di evidente degrado ambientale, urbanizzato e caratterizzato da infrastrutture pubbliche e private”.

Sono stati individuati 7.000 mq di aree formalmente definibili come boscate su 4 particelle di proprietà comunale, in larga parte riconducibili ad aree destinate urbanisticamente a verde urbano. Dette aree, si legge a conclusione della relazione che acquisisce anche quanto rappresentato dalla Regione Lazio durante l’istruttoria di Uniformi, potranno essere trasformate e compensate “mediante la realizzazione di un imboschimento almeno della stessa superficie in area definita” con qualità vegetazionali ed ecologiche maggiormente coerenti con il contesto ambientale. Così in una nota il dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale.

Fonte: Agenparl