Stadio Roma, acquisita agli atti la relazione sul bosco di Pietralata: “Area di scarso valore vegetazionale e naturalistico”

È stata acquisita oggi agli atti del dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale la Relazione di valutazione agronomica e certificazione delle aree boscate in zona Pietralata redatta dal Consulente incaricato Mauro Uniformi, Presidente Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.
La Relazione individua, attraverso una dettagliata analisi vegetazionale, la presenza di un’area boscata “di scarso valore vegetazionale e naturalistico, in quanto derivante da un ex coltivo/frutteto, invaso da vegetazione per lo più pioniera, sinantropica ed infestante, con qualche inserzione di esemplari autoctoni”.
Un’area, si legge nella Relazione, “di scarso valore ambientale e di poca naturalità derivante da una consistente pressione antropica inserita all’interno di un contesto di evidente degrado ambientale, urbanizzato e caratterizzato da infrastrutture pubbliche e private”.
Sono stati individuati 7.000 mq di aree formalmente definibili come boscate su 4 particelle di proprietà comunale, in larga parte riconducibili ad aree destinate urbanisticamente a verde urbano. Dette aree, si legge a conclusione della relazione che acquisisce anche quanto rappresentato dalla Regione Lazio durante l’istruttoria di Uniformi, potranno essere trasformate e compensate “mediante la realizzazione di un imboschimento almeno della stessa superficie in area definita” con qualità vegetazionali ed ecologiche maggiormente coerenti con il contesto ambientale. Così in una nota il dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale.
Fonte: Agenparl
Ciaone ai vari comitati.
ultim’ora: nuovi problemi per il rinvenimento di alcuni nidi di chiurlo.
Forse ja famo, forse…
In parole povere , attaccatevi al cactus
Relazione agronomica che si poteva anche evitare.
Pietralata = “prata lata” = grandi prati.
Se era famosa per i boschi si sarebbe chiamata Silvamagna!
qui con i comitati e i ricorsi ha magna-to qualcunaltro,della specie forens forens,
tanto pe facce perde tempo e magari… far fallire il progetto?
se si ama l’Ambiente già vivere in una città enorme è una perversione contro se stessi e tenere il verde come viene gestito a Roma adesso è abominevole….lo stadio è una necessità della città e deve essere un centro sportivo e un luogo di incontro e aggregazione e di attrazione per la cultura…questo è sacrosanto e a Roma serve come il pane…dai tempi di Dino Viola non so se mi spiego
chissà se ai tempi dell impero romano..per fare il Colosseo, circo massimo ecc, dovevano interpellare il comitato di quartiere o il codacons o pinco pallino qualunque..
Je resta de fasse na tomba e mummificasse!
Poi ponno grida’ che hanno trovato na reliquia…..
ah ah ah
FORZA ROMA
ancora scartoffie ,ancora burocrazia. mamma mia che fantastico paese l Italia. poi immagino a Roma uffici di passa carte a gogò.ci vorrebbe una guerra per radare a suolo e ripartire da zero.dai che ci siamo i russi premono sui nostri confini.
Finalmente nero su bianco che na fratta non è un ecosistema.
Solo soldi fatti buttare alla collettività per ingordigia e/o ideologia, felice di tutto ciò, ma non servirà un comitato ambientale per per capire che lì non c’era nulla da proteggere se non gli interessi di qualcuno.
Quando in questo paese qualcuno si assumerà le responsabilità delle proprie azioni sarà sempre troppo tardi.
Vorrei che l’ agronomo che ha redatto la relazione in cui definiva questa fratta un ecosistema vario e degno di protezione venga richiamato dal suo ordine e gli sia richiesto come è potuto essere valutato in quel modo codesta area, perché due sono le motivazioni che possono averti portato a tale conclusioni ovvero collusione con chi ti ha richiesto la perizia o totale incapacità a svolgere questo lavoro.
Vorrei sapere come delle persone che apparentemente/realmente nulla tenenti possano permettersi tutti questi ricorsi ai vari gradi di giudizio visto che cmq anche questo ha un costo non proprio esiguo.
Domande che credo che molti si facciano tranne chi realmente dovrebbe porsele ed eventualmente agire a tutela dei cittadini.
Forza Roma Sempre
Abbaso la fratta viva lo stadio.
Cosa s’inventeranno ora?
Ai posteri l’ardua sentenza…
Spianate tutto coi Caterpillar prima che spunti il Comitato per la salvaguardia del Laurus Nobilis. Dopo i pipistrelli di Pietralata, le rane di Tor di Valle, la sabbia dove ha corso Soldatino e la meravigliosa tettoia di La Fuente mi aspetto di tutto!
Chissà che faranno ora gli amici del Calta!
Il cosidetto bosco dei fanta – ecologisti si è rivelato un ammasso di ortiche e gramigna.
Ormai non gli resta che attaccarsi al coccio.
M per il tempo che hanno fatto perdere, con ricorsi che si rivelano privi di fondamento, possono essere richiesti danni?
È chiaro che , alla fine lo stadio si farà ma intanto , saranno passati forse 20 anni o più , con costi decuplicati e la Roma che non ha potuto beneficiarne . Poi , ti guardi indietro e vedi che a Torino , senza fare rumore , su terreni praticamente regalati dal comune , in tempi rapidissimi , non solo hanno realizzato lo stadio ma , anche una speculazione edilizia. Se avete voglia , andate a cercare notizie , al riguardo , di internet.
Messaggio ai naviganti , attaccatevi al cactus
dajee
ma il Flaminio a che punto è?
Ah ah ah… tanti saluti al bosco, alle fate e gli gnomi, ma soprattutto i funghetti di cui abusano i poveracci che tale lo definivano.
Avanti col prossimo delirio adesso, cosa è rimasto da inventare?
a me ancora nessuno ha spiegato cosa ha impedito anni fa di edificarlo a tor di valle , dove c’è la fermata dalla metro e la cristoforo colombo a tre o quattrocento metri ; inutile spolliciare , spiegatemelo
Comitato delle fratte: bye bye!
ed ora vai col ricorso da parte dei comitati a difesa dello scarso valore vegetazionale e naturalistico
