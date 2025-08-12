Massara si mette in fila per Sancho

La Roma guarda ancora alla Premier League per rinforzare il reparto offensivo, e tra le piste valutate dal direttore sportivo Massara c’è un nome che intriga ma che, al tempo stesso, appare complesso: Jadon Sancho. Come riportato da Il Messaggero, l’esterno inglese è in uscita dal Manchester United e nelle ultime settimane sarebbe stato proposto anche al club giallorosso.
La valutazione del cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di euro, una cifra che – pur importante – non spaventa del tutto i Friedkin, pronti a un sacrificio economico se il profilo fosse ritenuto decisivo da Gasperini. Il vero nodo è rappresentato dall’ingaggio: Sancho percepisce oltre 6 milioni di euro netti a stagione e, secondo quanto trapela, non avrebbe intenzione di scendere sotto questa soglia.
Nella riunione di Liverpool, la proprietà avrebbe comunque promesso a Gasperini uno sforzo sul mercato, ma per arrivare a un’intesa servirà un lavoro complesso di mediazione, magari con il contributo dello United sullo stipendio o con formule creative che possano alleggerire il peso finanziario sull’attuale bilancio romanista.
L’operazione resta, al momento, più una suggestione che una trattativa avanzata. Ma la volontà di alzare il livello tecnico sugli esterni è chiara, e Sancho rappresenta uno dei pochi profili in grado di garantire immediatamente qualità, imprevedibilità e un impatto internazionale al gioco offensivo della Roma di Gasperini.
Fonte: Il Messaggero
Eresie d’estate!
Anche se giovane, il meglio sembra averlo già dato. Viene da stagioni fallimentari. Meglio un profilo meno altisonante ma con più prospettive tipo Nene.
giusto se escono ingaggi pesanti se potrebbe pensare di fare sancho…ad ora è improponibile…
Questo è…negarlo significherebbe ignorare la realtà dei target del SA, funzionale al FFP (e andare incontro, a gennaio, a esborsi sanzionatori pesantucci, se non al blocco del mercato. NB: il target di saldo negativo ridotto, al dicembre 2026, è ben più restrittivo di quello a giugno 2025).
A meno che – e non si può pensare altro che a maggiori entrate da sponsorizzazione- ci sia qualcosa che (ancora) non sappiamo.
Ma, diversamente, qualche ingaggio pesante, in questa sessione, dovrebbe giocoforza uscire.
Vale per Sancho ma pure per eventuali diversi acquisti oggettivamente onerosi. Gli ultimi (e non pochi) mercati estivi sono andati così e, a dare credito alle chiare parole di Ranieri, non c’è motivo perchè ad oggi la situazione possa essere diversa.
Quindi, su qualche cessione funzionale dobbiamo presumere che ci stiano già lavorando.
Semmai, oltre alla tradizionale difficoltà di cedere a prezzi decenti, ci possono essere di mezzo alcune indicazioni di Gasp, ora che ha avuto modo di verificare l’adattabilità di vari singoli della rosa…
Credo sia chiaro che uno degli obiettivi della Roma sia diminuire il monte ingaggi, una operazione del genere, oltre ad essere una scommessa ,visto il rendimento nelle ultime stagioni del giocatore, sarebbe incompatibile con le strategie societarie.
Penso sia davvero impossibile arrivi
fuori Pelle e i 6 che prende lui sono per Sancho
daje Roma daje
Ancora co’ sta mezza cartuccia?
Per quanto ne sappia io l’ingaggio di Sancho al momento oscilla tra gli 8 e i 9 netti e semmai il “sacrificio” lo farebbe già scendendo a 6.
Piuttosto occorrerebbe interrogarsi sulle ultime stagioni di Sancho, tra Man Utd e prestiti al Borussia e Chelsea.
Un giocatore abbastanza lontano da quello che aveva stabilito il record di giocatore più giovane a segnare 30 gol in Bundesliga.
L’amico @dtf qualche giorno fa aveva paragonato la sua parabola a quella di Joao Felix e in effetti sembra di essere in presenza di un altro “predestinato” incompiuto le cui ultime prestazioni convincenti risalgono ormai ai tempi del Covid.
Al momento sono più alte le possibilità di avere “tanta spesa e poca resa” piuttosto che quelle di “garantire immediatamente qualità”.
Ooooh…appunto!
dovrebbe stare a 13 mln netti l anno
in Inghilterra nella stagione 2023 era il 4 giocatore piu pagato del campionato… 13 mln netti e piu di 20mln lordi l anno…lui a quanto sembra non vuole ridurselo difatti il MU non riesce a sblognarlo …e secondo molti questo sarebbe l acquisto giusto per noi dopo che viene da 2 stagioni del tutto fallimentare e non trova posto nel peggio MU degli utlimi decenni… pensa quanti geni del calcio ci sono
Operazione che sarebbe senza senso, metti mezzo budget mercato su un giocatore che a oggi rappresenta un grosso rischio.
E meglio dare i 6 millioni a Sancho che a Pellegrini
Per me è una strada poco percorribile e rischieremmo di impiccarci da soli. A questo preferirei profili meno altisonanti ma più sostenibili e ugualmente funzionali. I nomi usciti in questi giorni non li scarterei a priori.
Se lallerooo
Una SUGGESTIONE…
Punto..!!!
🤦🤦🤦
E se te metti in fila quando lo prendi …. salta la fila su !!
No no, evitala proprio, è un mezzo giocatore.
Noi ci mettiamo in fila, ma tanto manco il numeretto abbiamo…
Se il numeretto è per prendere Joao Felix 2 La Vendetta, meno male che non lo abbiamo.
La sanchopanzata del giorno. Forza Roma.
basta vendere Hermoso o Pellegrini, il cartellino alla fine si può anche pagare meno dato che il giocatore è fuori dal progetto dello United e il mercato sta per finire.
Il problema è che al momento 6 milioni non li merita sancho
Al di là dei costi, Sancho è nella fase discendente della carriera. Basta analizzare le ultime due stagioni. A mio avviso la Roma in questo momento ha necessità di vendere per prendere altri calciatori. È un cantiere aperto. Ecco perché Massara spinge per i prestiti. Spero di non ritrovarci gli ultimi giorni di calciomercato con l’acqua alla gola. Sempre forza Roma.
Tecnicamente non si discute ma ho fatto una ricerchina rapida che chiunque può fare, cose che anzi magari sono già state dette e già sapete. In sostanza non mi pare un personaggio con cui incrociare i destini. Per info chiedere a Guardiola.
operazione senza senso ..con quei soldi potremmo prendere due giocatori che ci servono come il pane .. nene dorgeles e martinelli .. giovani di sostanza e buona prospettiva in mano a gasperini .
Al posto di dare 4 ml a Pellegrini che farà la panchina e 3 ad Hermoso che è sostituibile, si tagliano e prendi Sancho
se i costi arrivano veramente vicini agli 80 mln , puoi acquistarci 3 giocatori da 25 mln .. spendere 75 o 85 mln per nene , martinelli e casomai anche mikhautadze lo preferirei rispetto al solo sancho .
dovresti tagliare anche Dybala dato che Sanchi prende 13 mln netti ..al lordo diventerebbero piu di 20 mln l’anno… la vedo dura ….senza fare ipotesi azzardate tipo riduzione di stipendio che non sembra voglia farlo dato che non è stato acquistato da nessuna società che lo ha trattato fino ad ora
Se non lo avessi ancora capito se non c’è nessuno che li acquista non si può licenziare ne tagliare nessuno.
E ce fai la birra.
Sancho prende 15 milioni lordi all’anno. Li paghi tu?
Sancho è discontinuo a morte, difatti lo smollano tutti. Ma come mai se lo vonno levà tutti da le palle? Uno na domanda se la fa, poi bisogna vedè se a’ risposta che se da è quella giusta.
Evidentemente Nene dorgeles non è così facile da prendere, sennò il Tottenham l’ avrebbe già preso, perché è un giocatore forte.
Su sancho non sono sicuro che sia l’ uomo giusto, un giocatore affamato e un professionista serio.
Ai nostri giocatori tutto gli possiamo dire, ma la professionalità non penso sia mai mancata.
È certo però che un giocatore come lui alza il livello della trequarti e dà più pericolosità in fase offensiva.
Gasperini dovrebbe lavorare su di lui sia tatticamente che mentalmente
Ex giocatore da 5 gol a stagione, nome buono per esaltare chi non segue il calcio internazionale.
Piuttosto dalla premier mi prendo Kevin shade, classe 2001 in rampa di lancio
leggendo le dichiarazini del Gasp nell’ultima amichevole non credo che queste notizie siano vere… stanno cercando profili giovani talentuosi gia con buona esperienza ma con margini di miglioramento a costi contenuti… Sancho non mi pare abbia queste caratteristiche…un investimento del genere ai costi che si sentono ha 2 possibli scenari..1) ipotesi migliore: performa per quanto costa come stipendio ( 13 mln netti l anno ) quindi non crea capitale perche sarebbe difficile da rivendere a di piu e bisognerebbe sperare che nei 4/5 anni di contratto non abbia un calo di rendimento.. 2) ipotesi peggiore: le prestazioni sono negative e non giustificano l’investimento ed i costi sostenuti… in questo caso ti dovresti tenere una zavorra invendibile perche non potresti fare una minusvalenza di quelle proporzioni e andrebbe a incidere negativamente sui mercati futuri… ora mi chiedo… chi invoca questo acquisto sarebbe coerente nel caso accadesse la seconda ipotesi a non incolpare la società di questo acquisto …farebbe mea culpa ?… accetterebbe che la società avesse per anni un fardello del genere che limiterebbe il mercato senza criticare tale contesto dato che erano loro i primi ad aver invocato questo tipo di giocatore?
con calma mi raccomando
GLi ultimi 4/5 giorni di mercato si farà tutto, big saldi soprattutto da club come Chelsea e United dove gli esuberi fioccano.
Non mi esprimo sulle condizioni attuali del giocatore perché ovviamente non ho elementi, ma mi pare che sarebbe un’operazione completamente di segno opposto alla politica della Società che sta puntando su giocatori, più o meno conosciuti, che possono fare il salto di qualità e creare valore tecnico ed economico nel prossimo futuro. L’ingaggio è fuori portata e creerebbe anche qualche tensione nel gruppo, cioè altre richieste di adeguamento a livelli alti.
A me costui non piace tanto. Non sarebbe più sostenibile un giocatore magari più giovane che costa tanto di cartellino, ma che prende molto meno di stipendio?
La Roma sta aspettando i saldi della premier league palesemente perché non riesce a vendere e per sancho la Roma non vorrà mai pagare 20 mln + ingaggio …aspetta sperando che il Manchester apra ad un diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni con una riduzione di stipendio del giocatore poi se farà bene tra un anno senza il fair play finanziario lo provano ad acquistare… gasp già sa che la Roma farà questa strategia infatti ha provato il 3-5-2 che sarà il modulo della prima di campionato con il Bologna… alla fine se prendi sancho a titolo definitivo più quell’ingaggio paradossalmente puoi anche chiedere lookman all’Atalanta che ora si trova una patata bollente dopo aver rifiutato l’Inter ed il giocatore non si presenta agli allenamenti… il mio è soltanto un esempio per dire gli alti costi dell’ingaggio di sancho attualmente andrebbero a far costare più dell’operazione da 40 milioni di cartellino per lookman, non ho detto che la Roma si può permettersi lookman ovviamente
Ci metteremo in fila pure per Don Chichotte……
