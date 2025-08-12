Massara si mette in fila per Sancho

La Roma guarda ancora alla Premier League per rinforzare il reparto offensivo, e tra le piste valutate dal direttore sportivo Massara c’è un nome che intriga ma che, al tempo stesso, appare complesso: Jadon Sancho. Come riportato da Il Messaggero, l’esterno inglese è in uscita dal Manchester United e nelle ultime settimane sarebbe stato proposto anche al club giallorosso.

La valutazione del cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di euro, una cifra che – pur importante – non spaventa del tutto i Friedkin, pronti a un sacrificio economico se il profilo fosse ritenuto decisivo da Gasperini. Il vero nodo è rappresentato dall’ingaggio: Sancho percepisce oltre 6 milioni di euro netti a stagione e, secondo quanto trapela, non avrebbe intenzione di scendere sotto questa soglia.

Nella riunione di Liverpool, la proprietà avrebbe comunque promesso a Gasperini uno sforzo sul mercato, ma per arrivare a un’intesa servirà un lavoro complesso di mediazione, magari con il contributo dello United sullo stipendio o con formule creative che possano alleggerire il peso finanziario sull’attuale bilancio romanista.

L’operazione resta, al momento, più una suggestione che una trattativa avanzata. Ma la volontà di alzare il livello tecnico sugli esterni è chiara, e Sancho rappresenta uno dei pochi profili in grado di garantire immediatamente qualità, imprevedibilità e un impatto internazionale al gioco offensivo della Roma di Gasperini.

Fonte: Il Messaggero