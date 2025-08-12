Mercato bloccato: la Roma prepara la svolta

Identità e credibilità. Gian Piero Gasperini non si è nascosto: la sua prima Roma sta nascendo tra ambizioni chiare e ostacoli altrettanto evidenti, figli di un budget di mercato condizionato dagli accordi economici con l’Uefa, scrive oggi La Repubblica. Il tecnico vuole una squadra sfacciata, aggressiva, capace di imporre il proprio gioco, ma per completare il puzzle serviranno mosse mirate e, soprattutto, sostenibili.

Il bilancio dei primi quaranta giorni è comunque positivo. Il precampionato ha regalato buone indicazioni, eccezion fatta per la pesante sconfitta contro l’Aston Villa, episodio che non ha incrinato la sensazione di un’identità già visibile sin dal primo test con il Trastevere: pressing alto a settanta metri dalla porta di Svilar, marcature a uomo e dna offensivo ben riconoscibile, marchio di fabbrica del tecnico di Grugliasco.

Sul fronte mercato, però, la situazione è chiara: mancano un paio di punte, un centrale difensivo, un esterno sinistro e un centrocampista di sostanza. Ma senza liquidità, il direttore sportivo Massara dovrà muoversi tra prestiti, occasioni e possibili cessioni. Una delle ipotesi per reperire fondi resta la vendita di Evan Ndicka, seguito con insistenza da più club della Saudi Pro League.

L’obiettivo è dare a Gasperini uomini adatti alla sua filosofia — “segnare un gol più degli avversari” — senza forzare i conti. L’alternativa è un extra budget garantito direttamente dai Friedkin, anche se, per ora, il percorso sembra essere quello della prudenza finanziaria. In attesa di capire se le idee, da sole, basteranno a colmare il divario con le big del campionato.

Fonte: La Repubblica