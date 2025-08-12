Mercato bloccato: la Roma prepara la svolta

Identità e credibilità. Gian Piero Gasperini non si è nascosto: la sua prima Roma sta nascendo tra ambizioni chiare e ostacoli altrettanto evidenti, figli di un budget di mercato condizionato dagli accordi economici con l’Uefa, scrive oggi La Repubblica. Il tecnico vuole una squadra sfacciata, aggressiva, capace di imporre il proprio gioco, ma per completare il puzzle serviranno mosse mirate e, soprattutto, sostenibili.
Il bilancio dei primi quaranta giorni è comunque positivo. Il precampionato ha regalato buone indicazioni, eccezion fatta per la pesante sconfitta contro l’Aston Villa, episodio che non ha incrinato la sensazione di un’identità già visibile sin dal primo test con il Trastevere: pressing alto a settanta metri dalla porta di Svilar, marcature a uomo e dna offensivo ben riconoscibile, marchio di fabbrica del tecnico di Grugliasco.
Sul fronte mercato, però, la situazione è chiara: mancano un paio di punte, un centrale difensivo, un esterno sinistro e un centrocampista di sostanza. Ma senza liquidità, il direttore sportivo Massara dovrà muoversi tra prestiti, occasioni e possibili cessioni. Una delle ipotesi per reperire fondi resta la vendita di Evan Ndicka, seguito con insistenza da più club della Saudi Pro League.
L’obiettivo è dare a Gasperini uomini adatti alla sua filosofia — “segnare un gol più degli avversari” — senza forzare i conti. L’alternativa è un extra budget garantito direttamente dai Friedkin, anche se, per ora, il percorso sembra essere quello della prudenza finanziaria. In attesa di capire se le idee, da sole, basteranno a colmare il divario con le big del campionato.
Fonte: La Repubblica
Più che “La Repubblica” direi “La Gestione Friedkin”
Dimmi una sola cosa scritta in questo articolo che non sia vera.
L’articolo è pura spazzatura da tutti i punti di vista. Resta il fatto che, nonostante la possibilità di investire seppur in modo molto limitato ci fosse, la scelta di Gasperini è stata un grosso errore perché, se si vuole dargli una chance di fare il suo gioco, va rivoluzionata la rosa con perdita di parte del patrimonio tecnico…cosa non fattibile senza un budget illimitato (che appunto non abbiamo). Staremo a vedere se questa mezza rivoluzione sarà sufficiente. Il campo darà presto il verdetto (spero che le mie perplessità vengano smentite nettamente. Nel caso, cenere in capo e festa grossa!). Forza Roma sempre e comunque.
Se la svolta è cedere Ndicka il nostro miglior difensore e giocatore con il maggiore numero di presenze, no grazie mi tengo il mercato così.
Oramai è evidente che la proprietà ha usato il solito trucco dell’allenatore dal nome altisonante, come fatto con Mourinho..
Però non lo hanno affiancato con un Direttore sportivo da Champions, né con un budget adeguato.
Abbiamo finora speso 50 mln, di cui 25 per un ruolo in cui eravamo già coperti..
Vi chiedo era più prioritario avere un attaccante a sx (dove Dybala e Elsharawy non ti assicuravano continuità) oppure prendere un esterno destro avendo già Rensch? Wesley vi sembra più forte? avete visto come crossa?
E poi perché sta caccia al nuovo centrale avendo Pisilli rinnovato l’anno scorso? Se non si credeva in lui perché li abbiamo rinnovato? E Baldanzi l’eterna promessa del calcio italiano?
Ve l’ho sempre detto che la Roma non può spendere mi avete sommerso di dislike e vi avevo detto che il mercato della Roma Finirà Tra qualche prestito e qualche giocatore a poco prezzo Difatti il difensore centrale A 6 milioni ancora non l’ha preso e Ghilardi per 500 mila euro momenti lo perde; è stato preso in giro anche Gasperini forse voi non lo capite ci vediamo a inizio campionato Buon ferragosto a tutti
Nettuno non è che hai dimenticato 2 acquisti da 25 milioni ?
La Roma può spendere determinate cifre. Come abbiamo visto i target sono stati intorno ai 20-25 mln, di più non si può fare.
Ne sono stati presi un paio e adesso penso ci si debba fermare.
Credo che il mercato si sia effettivamente bloccato e servirebbe una cessione per poter acquistare ancora. Quindi si aspettano i saldi di fine estate. Arriverà qualcosa altro spero di funzionale a quel che chiede Gasp ma niente fuochi d’artificio. Del resto Ranieri è stato chiaro fin dall’inizio quindi non è stato venduto fumo a nessuno. Speriamo nemmeno a Gasperini.
Ancora co’ sta balla? E daje, sei pesante…
Chissà perché ti hanno sommerso di dislike, teorizzi che stavano per perdere Ghilardi, operazione secondo me molto sottovalutata, ti dimentichi qualche colpo da 25 milioni ma vabbè, che vuoi che sia, 60 milioni più 60 milioni meno. Gasperini è esigente e incontentabile e questa sua smania e tensione continua e’ anche la sua forza, però La Rosa è stata rafforzata e questa rosa ha vinto il girone di ritorno. Ha valorizzato chiunque, una rosa così non l’ha mai avuta.
Ma tu credi a tutto quello che scrivono i giornali? Quindi alla base delle tue convinzioni sono le non notizie del giornalai? Annamo bene…
“A momenti lo perde” mi piace, cosa significa?
La Roma lo ha preso, con esborso di 11,5 mln che si aggiunge ai 25 di Wesley e i 23+2 di E.A.
Totale sicuro al netto dei bonus: 59,5, però non può spendere, e questo senza avere ceduto nessuno nella rosa ristretta dei titolari.
Gli altri invece? Al netto del Napoli che si sapeva disporre del tesoretto (tesoro più che tesoretto) pervenuto per le cessioni di Kvara e Osimhen.
Juve? Milan? Inter? Quanto hanno speso al netto delle cessioni (soprattutto il Milan)?
E ti lamenti pure dei dissensi…
Scusa Nettuno, com’è finita con Ghilardi?
Ma davvero credi alla storia dei 500.000?
Grazie elconde. anche a te. attento al troppo sole.
i due acquisti da 25 milioni sono stati finanziati con le varie cessioni perciò i Friedkin non hanno messo un centesimo per questo mercato
per Romano….
2 acquisti da 25 milioni? tutta qua la RIvoluzione vhe doveva avvenire gia a gennaio????
1) l’esterno sinistro per il gioco di gasperini serve, è lacquisto piu importante , quanto vosta secondo te?
il crntrocampista ? il terzino sinistro ? il centravanti? no perché se speri ancora in Dovbik stiamo freschi ( gasperini non lo vuole ) e ha detto alla societa di venderlo , altrimenti la tanta panchina lo svaluta molto , servirebbe anche un difensore centrale , visto che Hermoso e Kumbulla andranno via…
adesso ROMANO rispondi seriamente … la roma comprerà questi giocatori, oppure aspettera fine mercato per qualche scarto o prestito? Rispondi però
Wesley, Al Ahinoui, Ghilarza, sono state spese non indifferenti, che non parevano sostenibili rispetto a quanto preannunciato su questa sessione; e acquisti che hanno RAFFORZATO la squadra (già ora : e come non si faceva da anni).
Sostanzialmente, manca un attaccante, probabilmente, per l’optimum, sarebbero 2. Dipenderà da operazioni in uscita già in cantiere ed è certamente la parte più difficile, ma non impossibile e nemmeno improbabile, in questo momento…poi ci saranno acquisti last minute, come da prassi per OGNI squadra.
Da qui, cioè dal notorio, quindi ben noto al tecnico, a dire che Gasp è stato preso in giro, ce ne corre. Ed infatti, rimane piuttosto calmo: e le risposte date dalle amichevoli, via via che sono stati effettuati gli inserimenti dei nuovi, non sono affatto malaccio…
non oso pensare al godimento che taluni potrebbero provare se la Nostra Roma dovesse avere delle grosse difficoltà( faccio scongiuri), orgasmi onanistici al grido di “IO Ve lo avevo detto”ahhhhh
vorrei ricordare che dalle cessioni la roma ha incassato piu’ di 48 milioni bisogna verificare prima di parlare, sono piu’ di 5 anni che non siamo in champions e quindi i ricavi sono ridotti e attiri pochi brand e con una rosa corta come si puo’ giocare giovedì e domenica, spero di sbagliarmi
“un paio di punte”, così… Un tanto al kg.
Il budget non c’è, ma forse c’è.
Bell’articolo
Con due etti di mortazza e un paio di birre ghiacciate siamo pronti per il mare, senza dimenticare che serve un centrale e per prenderlo si vende ndicka, che per repubblica era da vendere entro il 30 giugno sennò l’uefa ci avrebbe massacrato
Si brancola in attacco che per me (e credo Gasperini probabilmente) doveva avere la precedenza. Uno come Nusa o Lookman (ma anche Sancho) e questa squadra potrebbe battersi per il podio in Italia e in Europa. Vediamo cosa inventa Massara.
Co’ Sancho ce fai la birra, basta un Ezzalzouli o un Dorgeles per il podio, Lookman e Nusa sono improponibili, per ovvi motivi.
L’Atalanta ha rifiutato 45 milioni dall’Inter per Lookman, mi chiedo come possa mai arrivare alla Roma.
Mamma mia che articolaccio!!!
FORZA ROMA
Il titolista si è confuso. Si riferiva ai Lotitos.
Da una parte non abbiamo i money da investire dall’altra i paletti inoltre, cosa evidente, abbiamo un problema a vendere i giocatori in esubero e/o mezze tacche!
Vabbè per fortuna il campionato inizia tra 10 giorni (circa) 🤣
Forse non lo sai ma i soldi e il FPF sono due facce della stessa medaglia. Se non li hai a budget non li puoi spendere. A proposito, dillo pure alla fauna che bovinamente ripete ogni santo giorno le stesse nettunensi amenità
Sempre la Repubblica scrive cose inesatte. Non manca nessuna punta. Ad oggi la Roma ha Ferguson e Dovbik. Se vende quest’ultimo ha i soldi per prendere un altra punta,probabilmente l’attaccante del Lecce. L’altro difensore è praticamente certo che sia il polacco del Legia è solo una questione di dettagli. I veri calciatori che mancano sono l’esterno alto a sinistra e un altro centrocampista. Poi se avanza e se vendi bene alcuni calciatori che appaiono in difficoltà come Baldanzi può pensare anche ad una alternativa ad Angelino. Evitiamo però commenti che allarmano senza ragione il tifoso.
La scusa e sempre pronta il Fair play finanziario, e un incubo che dura dal era Pallotta.
Poche idee ma confuse…
Massara aspetta i saldi e fa bene. Rose extralarge da sfoltire.
un paio di punte, qualche centrocampista e un difensore centrale per non farsi mancare nulla…ma che è, la lista della spesa?! 😂
Dato che lo scrivono , ci mettessero i soldi quelli della Repubblica (inteso il giornale).
…comunque il comportamento di Lookman vergognoso, va detto. Il contratto con l’Atalanta l’ha firmato lui.
Io vorrei che i tifosi ragionassero con la propria testa e non con quella dei vari opinionisti e giornalisti di mercato. È veleno per chi legge e ascolta. La Roma paga trenta milioni di euro per due giocatori Dybala e Pellegrini che non giocano mai. Questo costituisce una voragine per i conti societari. La Roma, come tutti i club italiani, Napoli compreso, deve vendere prima di comprare.
Ci vuole senso della misura: non seguire articoli che mettono asticelle troppo alte, sfruttando i presunti desiderata attribuiti a Gasperini, per suscitare, in definitiva, malcontento nel caso in cui la Roma non si muovesse come un’Inda o una Giuve (dell’anno scorso).
Vabbè cioè ce manca mezza squadra. Meglio non leggere ste putt…. nate, me fanno inca22a’ e basta
