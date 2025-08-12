Dybala e Ndicka ok. Sprint Pellegrini

Domani mattina, dopo le fatiche del ritiro in Inghilterra, Gasperini ha fissato la ripresa degli allenamenti in vista degli ultimi dieci giorni di lavoro prima dell’inizio del campionato. Gli occhi del tecnico della Roma, scrive oggi Il Tempo, sono in particolare puntati sull’infermeria, con l’attesa per il rientro in gruppo di Dybala e N’Dicka.
Nelle ultime due settimane l’argentino non si è allenato con il resto dei compagni a causa di qualche fastidio alla cicatrice dell’intervento subito per la lesione del tendine. Alternando lavoro in palestra e campo la Joya ha comunque mantenuto un buon livello atletico, svolgendo sessioni mirate per essere comunque pronto per il Bologna.
È stato lo stesso Gasp ad annunciare il suo ritorno al termine dell’amichevole con l’Everton, magari con la possibilità di testare la gamba nella sfida del 16 agosto contro il Neom, ultimo impegno dell’estate prima che si faccia sul serio.
Pronto a tornare anche N’Dicka, fermato da un problema alla coscia nella gara con il Lens. Ci vorrà qualche giorno in più per Pellegrini: il numero 7 vuole comunque accorciare i tempi e sta cercando di strappare una convocazione prima della sosta delle nazionali.
Fonte: Il Tempo
se la Roma prende l’esterno sinistro è lampante che Pellegrini farà panchina.
Ndika e Dybala pronti per la prima di campionato.
Io spero tantissimo che Pellegrini mi contraddica, ma a ora è la solita buona volontà che si ripresenta quotidianamente da 2 anni ma, purtroppo, sempre senza risultati.
Perché Pellegrini è diventato esterno sinistro? io me lo ricordavo trequartista. Vabbè comunque sia può fare il titolare pure quest’anno 💅 che c’è frega!!
Pellegrini “potrebbe” (con 1000 condizionali) tornare utile se fosse confermato il 3511.
Ma anche lì dovrebbe giocarsi il posto con El Aynaoui e Pisilli.
Dras, Pisilli oggi vale dieci Lollo, freschezza, gamba, voglia, insertimenti. El Aynaoui per me è ancora un’incognita.
mi dispiace per Paulo, adoro la sua classe nel toccare il pallone, nel tirare o nel dribblare, ma non dà garanzie fisiche e talvolta sparisce quando la Roma ha bisogno di lui per qualificarsi in Champions League. Un giocatore come lui e con il suo stipendio dovrebbe garantire un rendimento e una presenza maggiore
Non è stato così sbagliato pensare di vederlo se ci pensiamo
E pure quest’anno a pochi giorni dall’inizio del campionato non abbiamo ancora completato la squadra ma quello che preoccupa di più è che abbiamo ancora pelle Dovbik Elsha e Pelle tra i possibili titolari mentre Kumbulla Hermoso Reusch tra le riserve, inoltre Dybala è a mezzo servizio, logicamente non può giocare tutte le partite. Quindi rispetto allo scorso campionato poco è cambiato. Al momento manca ancora 1/2 esterni d’attacco – 1/2 trequartisti e 1/2 seconda punta – 1/2 centrocampisti – 1 centravanti.
AUGURI🩸
hai la stessa squadra dello scorso anno.nessuno è stato venduto più quelli nuovi .non capisco la tua polemica.forse intendi che non è stata allestata una squadra per vincere il campionato ?spiegati meglio.
Invece l’altri l’hanno popo completata, come no…
Speriamo che due su tre rientrino anche se non al top come è normale in questo periodo!
Ndicka rientra sicuramente…poi l’incognita sta nel “se” la difesa sarà assestata in modo da poter, più o meno spesso (coppa d’Africa inclusa), fare a meno di lui.
Sugli altri 2, invece, il discorso è differenziato: difficilmente Pellegrini è, fin da ora, “scontato” come elemento su cui fare calcoli di valore aggiunto alla rosa.
Mentre per Dybala, c’è solo da vedere se il suo impiego contingentato sarà sorretto da un pieno recupero a livello di condizione agonistica del gioco…e in che tempi effettivi.
Grealish è andato all’Everton mentre Elmas si può ancora prendere per pochi spiccioli, Kumbulla può finire al lecce in cambio di Krstivic più conguaglio, Sancho potrebbe o dovrebbe, Hojlund boh, Fabio Silva quasi fatta, McKennie costa troppo ma in cambio di una contropartita può arrivare a Trigoria, per Dovbik interesse dalla Spagna mentre per il capitano interesse dall’Inghilterra….sempre che non vada alla Juve 🤣 Nusa e Kevin? un sogno!!
Dybala?…ma gioca a pallone o fa il tifo?
Dybala, Pellegrini, Cristante sono da vendere o regalare il cartellino. Stanno sempre in infermeria (tranne Cristante) Al loro posto Garnacho, Holjund, Greelish e si che ci abbracciamo….dajeeee
