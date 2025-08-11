Calciomercato Roma, Di Marzio: “Torna di moda il nome di Ezzalzouli del Betis”

La Roma riapre il dossier Abde Ezzalzouli. L’esterno marocchino del Betis Siviglia, classe 2001, era già finito sotto osservazione della dirigenza giallorossa nelle scorse settimane, e il suo nome è tornato con forza tra le opzioni per rinforzare le corsie offensive.

Gasperini, che considera il gioco sugli esterni uno snodo cruciale per il suo sistema, ha chiesto un profilo capace di abbinare velocità, dribbling e capacità di finalizzazione. Caratteristiche che Ezzalzouli ha dimostrato di possedere nell’ultima stagione in Liga, dove ha collezionato oltre 45 presenze complessive tra campionato e coppe, mettendo a segno 9 gol.

Il marocchino, reduce da un’annata di continuità e impatto offensivo, rappresenta una pedina in grado di alzare il livello qualitativo sulle fasce, ma anche di garantire duttilità tattica. Non è un caso che, oltre alla Roma, nelle scorse settimane anche il Como avesse manifestato interesse per il giocatore, segno di una valutazione positiva diffusa sul suo rendimento.

La trattativa con il Betis non è ancora entrata nel vivo, ma il ritorno di fiamma da parte della Roma testimonia la volontà di trovare un innesto immediatamente pronto per inserirsi nel meccanismo di Gasperini. Con il mercato che entra nella sua fase calda, Ezzalzouli torna a essere un nome da tenere in agenda.

Fonte: Gianlucadimarzio.com