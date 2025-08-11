CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 11 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Lo Shakhtar rifiuta 37 milioni del Fulham per Kevin

Il Fulham offre 37 milioni più bonus per Kevin (22), esterno brasiliano dello Shakhtar, ma il club ucraino chiede 50 milioni. Lo riferisce Fabrizio Romano. La Roma era stata accostata al calciatore, ma al momento sembra tagliata fuori per i costi elevati dell’affare.

Ore 10:00 – L’Inter molla Lookman e punta Sancho

Jadon Sancho (25) del Manchester United, accostato anche alla Roma nelle ultime ore, è anche nel mirino dell’Inter. Il classe 2000 è l’alternativa ad Ademola Lookman: l’affare con l’Atalanta è in una fase di stallo totale e la Beneamata sarebbe pronta a virare proprio su Sancho, il quale dovrebbe abbassarsi l’ingaggio fino a 6 milioni netti. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:40 – Il Benfica chiede 30 milioni per Florentino Luis

La Roma sta provando a inserirsi nella corsa a Florentino Luis (25), ma non sarà facile: il Benfica chiede 30 milioni ed ha già rifiutato un’offerta del Nottingham Forest da 25 milioni di euro. (Il Messaggero)

Ore 8:55 – Emissari del Leeds per vedere Dovbyk

Emissari del Leeds United erano presenti all’Hill Dickinson di Liverpool per osservare Dovbyk (28) e avviare i primi contatti con la Roma. Il club inglese è interessato al calciatore. La Roma chiede 32 milioni ed è pronta a puntare su Krstovic (25). (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – Ziolkowski, serve un ultimo “passetto”

Resta in dirittura d’arrivo l’acquisto di Ziolkowski (20): negli scorsi giorni sono stati risolti tutti i dettagli relativi ad ingaggio e commissioni – dopo gli incontri all’inizio della scorsa settimana c’era una differenza di soli 2-300mila euro – ed ora bisogna compiere il passetto finale per raggiungere l’intesa con il Legia Varsavia, al quale sono stati offerti 5.5-6 milioni più bonus. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…