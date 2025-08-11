Calciomercato Roma, il Legia Varsavia chiede una percentuale sulla rivendita per Ziolkowski

Serve un altro piccolo sforzo alla Roma per arrivare a dama con Jan Ziolkowski, difensore polacco di 20 anni che Massara ha individuato come rinforzo ideale per Gasperini.
Come riporta Filippo Biafora nel corso del collegamento con l’emittente Radio Manà Manà Sport, la scorsa settimana la Roma già raggiunto un accordo di massima sia con il calciatore che con il Legia Versavia.
Il club polacco, però, per dare il via libera definivo all’affare vuole anche una percentuale sulla futura rivendita. Le parti solo al lavoro per arrivare alla fumata bianca.
10% ma la spesa fissa deve scendera 3 massimo 4 milioni perchè se no non ha senso
esatto…
Le tarantelle per prendere un polacco sconosciuto di 20 anni e qualcuno ha il coraggio di mettere in giro voci su Sancho, Nusa o Felipe Luis….
S’abbasseranno ste temperature sì????………
hanno un’ altro compratore…garantito!!!
è un bel giocatorino… però mi sembra che stiano tirando troppo…non parliamo mica di puyol
Dalle premesse , dalle dichiarazioni di Ranieri a fine campionato sulle prossime campagne acquisti per le restrizioni del FPF, abbiamo già fatto tanto. Se riusciamo a piazzare qualcuno in uscita si può fare qualcosa di più. Ma fare finta che non sia così o dimenticare la realtà, lo trovo scorretto e anche demenziale. Poi possiamo ritornare bambini e fare la formazione con le figurine Panini.
Che furbi, adesso quando tutto sembra stabilito se né vengono fuori con una percentuale sulla futura rivendita, abbassiamo il fisso in modo considerevole e proporzionale allora.
Forse non vi è chiaro che se arriva sto ragazzo di 20 anni parte Hermoso che ne a 30 e col risparmio del suo ingaggio in due anni si ripaga l’investimento.
