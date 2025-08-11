FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 11 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Pizarro: “Prima di morire spero di festeggiare uno scudetto”

David Pizarro, dopo la partita delle Legends contro l’Everton, elogia Gasperini (“non si risparmia mai”) e invita la Roma a puntare a un trofeo importante, non solo al quarto posto. “Prima di morire spero di andare a festeggiare uno scudetto al Circo Massimo”. (Il Messaggero)

Ore 8:20 – Soulé, è l’anno della verità

Per Matías Soulé la stagione 2025/26 può segnare la consacrazione definitiva. Dopo un primo anno in giallorosso a due facce, il classe 2003 ha chiuso in crescita, trascinando la Roma anche in assenza di Dybala. Con Gasperini ha già brillato in amichevole e ora punta al salto di qualità, sfruttando la sua arma migliore: il tiro a giro mancino. (Il Tempo)

