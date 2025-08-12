Calciomercato Roma: contatto diretto con gli agenti di Sancho

Continuano ad arrivare notizie sull’interesse, per il momento timido, della Roma per Jadon Sancho, 25 anni, esterno offensivo del Manchester United.
Stando a quanto riferisce in questi minuti Fabrizio Romano, il club giallorosso ha avuto un contatto diretto con gli agenti del calciatore inglese, e questo confermerebbe come l’idea sia più che concreta.
Da capire però se l’affare sia praticabile: i costi dell’operazione al momento risultano essere proibitivi, con i giallorossi che al momento aspettano cosa succederà nei prossimi giorni e attendono la parte finale del mercato, quando le richieste tenderanno ad abbassarsi, per provare un eventuale assalto.
Probabilmente è un refuso, volevano scrivere Nacho
Questo ha fatto bene solo in Germania, sinceramente preferirei che si puntasse su giocatori come Garnacho, dorgu, doku oppure Nené piuttosto che giocatori con stipendi faraonici che sono anni che non rendono
Senti….. mo va bene tutto ma risentire pure su Sancho mi sembra troppo….. capitato in uno United che è stato un tritacarne per TUTTI, nessun giocatore ne è uscito illeso nessuno escluso.
Io anche se potessi scegliere su tutti prenderei Garnacho ma se me portano Sancho tanto di cappello, stò ragazzo in Italia fa le fiamme e poco mi importa di quanto prende di stipendio.
Io sinceramente per quanto bravi i 19enni non li voglio, qui a Roma non si può aspettare più nessuno perchè cè bisogno di scalare subito e stì ragazzi avrebbero giustamente bisogno di un ambiente che li supporta e non di un mare di persone che si aspettano in messia.
Discorso diverso e parlo per assurdo ovviamente se dovesse arrivare Sancho o Garnacho o Nusa, gente chi più chi meno ma con già all’attivo presenze in tutte le competizioni ed esperienza più uno di questi 19enni di belle speranze, allora si li direi ok lo possiamo supportare a dovere.
Beh che dire in Germania ha fatto 118 partite di cui 40 gol e 54 assist, una media da capogiro…in premier league 89 partite 12 gol e 11 assist
Garnacho invece 93 partite 16 gol e 10 assist…non mi sembra che abbia fatto tanto meglio di Sancho
Preferisco Rashford se solo potesse essere fattibile.
allora Rivelino, o al limite Eusebio
Ma dove sei stato st’estate? Rashford è andato al Barça
Se lo vòle er Gasp…
Se ha resuscitato CDK, potenzialmente potrebbe farlo anche con Sancho.
Riuscisse nel miracolo di riportarlo ai fasti degli esordi col Dortmund (ricordiamo, giocatore più giovane a segnare 30 gol in Bundesliga), ti ritroveresti un campione che farebbe la differenza.
CDK veniva però da un solo anno di flop, Sancho è dal 2021 che non combina granché, e soprattutto le cifre dell’operazione sarebbero molto diverse, con un rapporto rischio/riuscita molto al limite.
E’ a scadenza l’anno prossimo, quindi puoi solo acquistarlo a titolo definitivo a meno che lo United non gli prolunghi il contratto.
Gli devi dare 6 netti, quasi 12 lordi che per 5 anni fa un impegno di poco meno di 60 mln.
Se floppa pure col Gasp diventa un cappio al collo per un lustro. Boh!
Allora perché non prendere Goku oppure Vegeta? Con Sancho alla Roma siamo alla follia. Si manda via Hermoso per colpa dell’ingaggio e ci propongono uno che guadagna 12,5 milioni?
Bisogna prenderne altri 4 e personalmente allo stato attuale prenderei: Mittlestadt, Vermeeren, Akanji/Aké (prestito), Tzolis. Se partisse Dovbyk prenderei uno sempre in prestito.
Contatto diretto non vuole dire niente. Bisogna esultare quando la notizia titola “programmate le visite mediche” anzi no, visti i precedenti con Danso 😬 non ha passato le visite con la Roma e poi è andato a vincere l’Europa League col Tottenham…meglio aspettare la fine e l’annuncio ufficiale del suo acquisto!! Daje Roma
