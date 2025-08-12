Calciomercato Roma: contatto diretto con gli agenti di Sancho

Continuano ad arrivare notizie sull’interesse, per il momento timido, della Roma per Jadon Sancho, 25 anni, esterno offensivo del Manchester United.

Stando a quanto riferisce in questi minuti Fabrizio Romano, il club giallorosso ha avuto un contatto diretto con gli agenti del calciatore inglese, e questo confermerebbe come l’idea sia più che concreta.

Da capire però se l’affare sia praticabile: i costi dell’operazione al momento risultano essere proibitivi, con i giallorossi che al momento aspettano cosa succederà nei prossimi giorni e attendono la parte finale del mercato, quando le richieste tenderanno ad abbassarsi, per provare un eventuale assalto.