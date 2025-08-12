FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 12 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Spalletti: “Curioso di vedere cosa farà Gasp a Roma”
Luciano Spalletti ha parlato della griglia di partenza della prossima Serie A: “Le favorite sono le solite Napoli, Inter, Milan e Juve, ma spero ci sia qualche squadra che riesca a inserirsi nella corsa, come Roma e Lazio. Sono contento del ritorno di Sarri e di Allegri, li stimo moltissimo. Sono curioso di vedere cosa farà Gasperini lontano da casa sua, in una piazza importante come Roma. Il Napoli ha basi importanti, la società ha lavorato benissimo. È la favorita“. (Rai Sport)
Ore 9:00 – Pisilli, nodo tattico da sciogliere
Dal ritiro inglese, Niccolò Pisilli sta vivendo un precampionato da jolly ma senza un ruolo definito. Gasperini lo apprezza per sacrificio e duttilità, ma il 20enne alterna impieghi davanti alla difesa e da esterno alto, senza ancora trovare continuità. Per imporsi davvero servirà sciogliere il nodo principale: essere un centrocampista difensivo con compiti di costruzione o un esterno offensivo con licenza d’inserirsi. (Corriere della Sera)
Ore 8:40 – Soulé in vantaggio su Dybala
Dopo il rientro in gruppo di Paulo Dybala, previsto per domani a Trigoria, Gasperini dovrà sciogliere il dubbio su chi schierare a destra nel big match contro il Bologna. Al momento Matías Soulé appare in leggero vantaggio nelle gerarchie, forte delle ultime prestazioni convincenti e di una condizione fisica ottimale. Non è escluso, però, che il tecnico possa studiare soluzioni tattiche per far coesistere entrambi dall’inizio. (Gazzetta dello Sport)
Caro Pelato, Milan e Juve NON partono davanti alla Roma…
Hmmmmmmm… Al di là del legittimo orgoglio, concordo in parte con te sulla Juve, perché Tudor ha ancora tutto da dimostrare, ma comunque la rosa della Juve è molto di valore, soprattutto ora che è tornato Bremer.
Sul Milan invece non concordo: ha diversi giocatori forti, tra cui spicca Leao, che se gestito a dovere può diventare pericolosissimo, ma soprattutto non ha le coppe ed è allenato da Allegri.
La lode nei confronti di Allegri non la sopporto Se la rubens si ritrova al 4 posto deve ringrazià Rocchi e Gravina. Il Milan … Risultati e debiti parlano da soli
Perdontemi la Juve parte davanti a noi è arrivata terza!! E ci è arrivata con Tudor allenatore.
Lo scorso campionato non c’è stato alcun crollo come avevamo sperato e Tudor è arrivato prima di Ranieri.
Ed il Milan con Allegri e grazie al budget ottenuto con le loro cessioni (vedi sapere acquistare bene) può essere molto pericoloso avendo uno dei migliori centrocampisti di questi ultimi 20 anni che potrebbe far resuscitare
Per questo era importante fare un ottimo mercato ma ad oggi non ho visto colpi straordinari.
Per ora i migliori sono Kone e Soule presi da Ghisolfi.
Se Massara vuole battere un colpo …
Esatto, la Roma ancora deve fare il suo colpo a sinistra e ne prenderà altri due tre. Parte nella seconda griglia con Juve e Milan.
Concordo con Asterix..stranamente. Ferguson è un buon prestito con mille incognite, per il resto il mercato della Roma non è all’altezza dei colpi Koné e Soulé.
Soule in questo momento e imprescindibile. Non cominciamo con i dualismo già dalla prima giornata.
Spalletti come allenatore non si discute, ma come uomo è sempre più in caduta libera
la Juve ha Conceicao yildiz David e probabilmente pure Kolo Muani. in difesa sappiamo quanto sposta gli equilibri la presenza di Bremer. poi hanno Thuram a centrocampo che è davvero fortissimo
il Milan ha un centrocampo con tante alternative, un ottimo attacco e un allenatore top come Allegri
Qualche giorno fa, qui si disquisiva (mi pare di ricordare con Stefano) sulla duttilità dei calciatori moderni. Riprendo l’argomento per parlare di Pisilli.
La mia tesi è che l’ecletticità, intesa come capacità di ricoprire più ruoli col medesimo rendimento, non sia dote comune a molti calciatori, né si può sviluppare più di tanto con l’allenamento. Il presupposto è che si sia dotati di spiccata intelligenza tattica. Faccio un esempio: Rudy Krol, che nella magnifica Olanda del calcio totale giocava da terzino (quindi sulla fascia, particolare rilevante) per poi giocare da libero (regista difensivo) nel Napoli. Krol, per la qualità che aveva, avrebbe potuto giocare anche a centrocampo.
Sì tratta di un campione, chiaro, non di un jolly (come si chiamavano a quei tempi i giocatori che potevano ricoprire più ruoli, solitamente utili panchinari alla Mimmo Maggiora…).
Cosa diversa è, appunto, l’adattabilità, ovvero la disponibilità a giocare laddove c’è bisogno, garantendo comunque un discreto rendimento. Di giocatori di questo tipo ne abbiamo conosciuti tantissimi… Florenzi, tanto per citarne uno.
E vengo a Pisilli.
A quale delle due categorie appartiene, secondo voi? Alla seconda, certo… però deve fare molta attenzione, perché se non riesce ad imporsi nel proprio ruolo naturale (mediano? mezzala?) finirà presto per essere considerato un utile, duttile, rincalzo…
Il caso diametralmente opposto, per me, è rappresentato da Pellegrini, che non vedo particolarmente disponibile a giocare laddove c’è bisogno e spazio. E infatti la sua parabola è in fase discendente…
Scusate la lungaggine. Forza Roma
