FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 12 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Spalletti: “Curioso di vedere cosa farà Gasp a Roma”

Luciano Spalletti ha parlato della griglia di partenza della prossima Serie A: “Le favorite sono le solite Napoli, Inter, Milan e Juve, ma spero ci sia qualche squadra che riesca a inserirsi nella corsa, come Roma e Lazio. Sono contento del ritorno di Sarri e di Allegri, li stimo moltissimo. Sono curioso di vedere cosa farà Gasperini lontano da casa sua, in una piazza importante come Roma. Il Napoli ha basi importanti, la società ha lavorato benissimo. È la favorita“. (Rai Sport)

Ore 9:00 – Pisilli, nodo tattico da sciogliere

Dal ritiro inglese, Niccolò Pisilli sta vivendo un precampionato da jolly ma senza un ruolo definito. Gasperini lo apprezza per sacrificio e duttilità, ma il 20enne alterna impieghi davanti alla difesa e da esterno alto, senza ancora trovare continuità. Per imporsi davvero servirà sciogliere il nodo principale: essere un centrocampista difensivo con compiti di costruzione o un esterno offensivo con licenza d’inserirsi. (Corriere della Sera)

Ore 8:40 – Soulé in vantaggio su Dybala

Dopo il rientro in gruppo di Paulo Dybala, previsto per domani a Trigoria, Gasperini dovrà sciogliere il dubbio su chi schierare a destra nel big match contro il Bologna. Al momento Matías Soulé appare in leggero vantaggio nelle gerarchie, forte delle ultime prestazioni convincenti e di una condizione fisica ottimale. Non è escluso, però, che il tecnico possa studiare soluzioni tattiche per far coesistere entrambi dall’inizio. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…